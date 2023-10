Il tablet di punta di Lenovo taglia il prezzo: solo 89 euro

Che tu voglia un tablet per prendere appunti in classe o per divertirti, questo dispositivo Lenovo è uno dei migliori investimenti. Ora lo hai a un prezzo ridicolo, ma le sue funzionalità sono ancora di fascia alta. In più, hai la garanzia di uno dei migliori marchi sul mercato in questa tipologia di prodotti.

8 pollici con risoluzione HD

IL LenovoTab M8 La quarta generazione presenta un design molto elegante e sottile. Con questa copertura in metallo e bordi curvi rende il suo aspetto più attraente. Anche se ciò che è veramente sorprendente è il suo touchscreen da 8 pollici con risoluzione HD. Puoi goderti immagini chiare e di migliore qualità quando guardi video o lo usi per giocare.

Nonostante sia un modello di qualche anno fa, è dotato di un processore quad-core con prestazioni perfette per navigare in Internet, navigare sui social network o aprire qualsiasi applicazione del Play Store. Questo tablet viene fornito con Android 12 GoÈ una versione migliorata di questo sistema operativo per dispositivi più modesti. Ciò significa che avrai prestazioni più fluide ed efficienti a seconda della sua capacità.