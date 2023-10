CALTY, il centro stile americano di Toyota, compie 50 anni

La branca americana del design rivoluzionario e dell’innovazione, CALTY Design Research, festeggia il suo quinto anniversario. Questa è la prima specialità Studio di progettazione automobilistica Dalla West Coast e dal luogo dove sono stati progettati innumerevoli modelli, dalla Toyota Celica del 1978 alla Tacoma del 2024, passando per innumerevoli prototipi.

CALTY è stata fondata nel 1973 a El Segundo, California, come risultato della visione del Dr. Shoichiro Toyoda e Eiji Toyoda. Per i primi anni, questo studio è stato tenuto segreto.Permettendogli di sviluppare un’identità unica e fornire nuova ispirazione creativa al quartier generale del design globale di Toyota in Giappone.

Quando CALTY decise di espandersi e trasferirsi, non andò lontano, trasferendosi a Newport Beach nel 1978. Nello stesso anno fu progettata la prima vettura di serie dello studio, la Celica di seconda generazioneè diventato un successo mondiale e da allora i designer non si sono più guardati indietro.

Cinque decenni di design audaci

Nel corso dei decenni, la direzione e il ruolo di CALTY si sono evoluti parallelamente alla crescita di Toyota. Gli anni ’70 furono un decennio di scoperte e ricerche. I primi anni al CALTY, sotto la supervisione del vicepresidente esecutivo dello studio Mamoru Yagashi, sono stati utilizzati principalmente per condurre ricerche sulle tendenze future del design.

Era uno di quei progetti Proposta per un veicolo fuoristrada basato sul Land Cruiser. Ha anche costruito un modello in scala che è stato mostrato ai dirigenti della Toyota Motor Corporation per la revisione.

Gli anni ’80 segnano il passaggio dello studio verso l’esplorazione di linguaggi e tecniche di progettazione innovativi. C’era molto entusiasmo all’interno dei team di sviluppo del design, a cui è stata concessa la completa libertà di oltrepassare i confini del processo artistico e della pura creatività in modi che non erano consentiti nei grandi studi dell’epoca. Come è la logica, Alcuni designer trasformarono le loro idee in auto sportive, da qui la MX-1 nel 1983.con motore centrale e ante con apertura a forbice.

Due anni dopo, Il secondo concept di vettura sportiva a motore centrale non solo è stato progettato ma costruito in plastica rinforzata con fibra di vetro (FRP).. Aveva porte ad ali di gabbiano e volante con leva oscillante che poteva essere posizionato sia a destra che a sinistra.

Durante gli anni ’90, CALTY ha contribuito in modo significativo alla produzione di veicoli Toyota per il mercato nordamericano. Disegni degni di nota di quest’epoca includono Tacoma del 1995, Prius del 1997 e Avalon del 2000.

Ha anche lavorato Alcuni progetti non sono arrivati ​​alla fase finale, in particolare la Supra di quarta generazione, conosciuta internamente come A80. L’obiettivo era trasformare questo modello in un’auto sportiva pura, piuttosto che continuare il carattere Gran Turismo che esisteva nei modelli precedenti. Il suo design prevedeva un lungo cofano a cupola, attrezzato per ospitare un blocco lineare a sei cilindri. Sebbene il progetto non sia stato definitivamente approvato, alcune caratteristiche erano visibili nel modello entrato in produzione nel 1993.

Con la crescita dello sviluppo della produzione automobilistica nel Nord America, CALTY Ha fondato il suo secondo studio ad Ann Arbor, Michigan nel 2004Apparvero modelli specifici per quel mercato, come Tundra, Tacoma, Avalon e Sienna.

Gli anni 2000 hanno visto un’era di auto emozionanti e divertenti da guidare, grazie alla passione del CEO di Toyota Akio Toyoda. I momenti salienti del decennio includono il concetto Fun-Vii del 2012; La Lexus LF-LC del 2012, entrata in produzione nel 2018 (ed è ancora in corso) e ha annunciato l’introduzione di un nuovo linguaggio di design Lexus; e il prototipo FT-1, che darebbe origine alla Supra 2020 (basata sulla BMW Z4).

Il nuovo prototipo di CALTY: Toyota Baby Lunar Cruiser

L’ultima creazione di CALTY è davvero fuori dal comune: un rover lunare. Il Baby Lunar Cruiser (BLC) combina spunti di design dell’originale FJ40 Land Cruiser con le future capacità di un veicolo per l’esplorazione planetaria. Infatti, è ispirato al vero Lunar Cruiser sviluppato dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e Toyota.

Offerto da Motori elettrici nelle ruote e controllati da doppi joystickLe dimensioni ridotte e gli pneumatici runflat del BLC gli conferiscono un’eccellente manovrabilità. Gode ​​inoltre di un’eccezionale visibilità verso l’esterno grazie alla prominente copertura in vetro e allo schermo panoramico in realtà aumentata sul cruscotto.