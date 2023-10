Ecco come possiamo creare il nostro adesivo di contatto in iOS 17

Una nuova funzionalità che cambia completamente l’interfaccia di comunicazione.

Gli adesivi contatti cambiano completamente il modo in cui chiami su iPhone

Tra le novità più importanti di iOS 17, oltre a NameDrop, ci sono senza dubbio le novità dell’app Messaggi o di Apple Music, Adesivi di contatto. Utilizzando questa funzione potremo personalizzare la nostra scheda contatto, così come quella degli altri, per conferirle un carattere speciale Un tocco distintivo all’interfaccia di comunicazione.

Sono molte le persone che mantengono la propria rubrica ben organizzata con nomi completi, numeri di telefono e altre informazioni di loro interesse. Tuttavia, con iOS17Possiamo personalizzare il modo in cui gli altri utenti ci vedono Quando li chiamiamo grazie alle nuove carte telefoniche.

Personalizzare la nostra scheda contatto personalizzata è molto semplice. Basta seguire i passaggi che ti mostriamo di seguito:

Apriamo l’applicazione Contatti Sul nostro iPhone. Nella parte superiore dell’applicazione, facciamo clic sulla nostra carta. Premiamo pubblicazione. Sotto la nostra etichetta, facciamo nuovamente clic su pubblicazione. Tocchiamo “+” se vogliamo crearne uno nuovo oppure Personalizzare Se vogliamo solo modificarlo. Scegliamo se vogliamo Usa la fotocamera per scattare una foto, un filmato, un Memoji o un monogramma. Apportiamo le modifiche che vogliamo per personalizzare l’adesivo. Effettuiamo le modifiche per nostro conto. Premiamo OK. Stiamo giocando Completare. Abbiamo impostato la nostra immagine di contatto.

Come accennato prima, seguendo gli stessi passaggi, ma inserendo un altro contatto che hai, Puoi personalizzare il tuo adesivo di contatto per scegliere come vuoi vederlo quando quella persona rilevante ti contatta. La cosa buona è che la nostra copia sarà quella che apparirà, anche se il nostro contatto decide di creare la propria copia.

Al fine di preservare la nostra privacy, l’immagine che scegliamo, Verrà mostrato solo ai nostri contatti, a meno che non scegliamo diversamente nelle impostazioni. Ovviamente questa funzionalità dà un tocco diverso e migliora le nostre chiamate. Un’altra buona caratteristica è la possibilità di rendere il nostro iPhone più veloce grazie a iOS 17.

Qualsiasi iPhone compatibile con iOS 17

A differenza di altre funzionalità, le nuove carte telefoniche sono disponibili per tutti gli iPhone compatibili con iOS 17. Sono le seguenti:

i phone

iPhone XS Max

i phone

iPhone11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2a generazione)

iPhone12

iPhone 12mini

iPhone 12Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone13

iPhone 13 mini

iPhone 13Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3a generazione)

iPhone14

iPhone 14 Plus

iPhone 14Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone15

iPhone 15 Più

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max