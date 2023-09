C’è un’industria gigantesca nascosta dietro i chip a marchio del distributore

Un’impennata globale della domanda e la conseguente carenza di componenti industriali chiave hanno portato aziende come Nvidia Corp. (NVDA) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (2330) e ASML Holding NV (ASML) sono nomi di grande interesse. Tuttavia, in agguato nell’ombra c’è una fiorente industria di chip a marchio del distributore che non sarà mai venduta ai consumatori o alle imprese.

Il ritorno della Arm Holdings Ltd, prossima alla quotazione in borsa, conferma una tendenza di dieci anni fa che era in gran parte nascosta ma che potrebbe cambiare il modo in cui i chip vengono prodotti e venduti. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL) e Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), Meta Platform Inc. (META) sono impegnate a progettare, produrre e pubblicare semiconduttori avanzati per il proprio consumo. Tutti detengono le licenze per la tecnologia di base dei chip di Arm, con sede a Cambridge, in Inghilterra, che ciascuna di queste società ha menzionato nella sua brochure pubblicata la scorsa settimana.

Con l’eccezione delle piccole aziende di smartphone (Alphabet), dei visualizzatori di realtà virtuale (Meta) e dei lettori di libri digitali (Amazon), sono aziende Internet che non entrano nei dettagli dell’hardware e dei sistemi dei computer. Tuttavia, la tua competitività e i tuoi profitti dipenderanno in gran parte dalla compatibilità dell’hardware installato con il tuo utilizzo particolare.

Per questo motivo, hanno scelto di utilizzare l’architettura basata su semiconduttori di Arm, chiamata RISC (Reduced Instruction Set Computation), che compete direttamente con la tecnologia x86 dei principali produttori come Advanced Micro Devices Inc. (AMD) e Intel Corp. (INTC). Aggirare intermediari come Nvidia, AMD e Intel consente alle aziende di scegliere chipset su misura per le loro attività specifiche, che si tratti di streaming video, risposta a query di ricerca o gestione di enormi database.

Google di Alphabet è stato uno dei primi a intraprendere la strada verso l’indipendenza già nel 2013, utilizzando la tecnologia Arm per costruire chip per le sue enormi server farm. E utilizzando i propri progetti, Google può gestire meglio le interazioni tra hardware e software, ottenendo il tipo di efficienza attesa dalle fabbriche automobilistiche snelle o dai trasformatori alimentari industriali. Anche Amazon ha il proprio hardware e afferma che i suoi chip Graviton sono più efficienti del 40% rispetto alle loro controparti x86.

L’intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, che richiede enormi quantità di calcoli numerici per generare modelli linguistici, di immagini e di suoni, rende questa specializzazione ancora più avvincente. Sebbene Nvidia sia stata la maggiore beneficiaria di questa corsa all’oro dell’IA, la sua carenza di GPU specializzate ha evidenziato la necessità per i fornitori di servizi cloud di agire da soli.

E nel 2015, Google ha iniziato a implementarlo Le proprie unità di elaborazione tensore, progettate specificamente per un ramo dell’intelligenza artificiale chiamato apprendimento automatico delle reti neurali. Microsoft (MSFT) è entrata nella mischia di recente e si prevede che i suoi processori autosviluppati diventeranno più ampiamente disponibili sia internamente che con il partner industriale OpenAI, la startup dietro ChatGPT, secondo quanto riportato da The Information ad aprile.

Crescita potenziale dei chip di intelligenza artificialeIl cloud, compresi i server AI, rappresenta solo una piccola fetta del mercato globale dei chip. Tuttavia, si tratta di un segmento sempre più redditizio poiché le applicazioni generative sono molto richieste.(Fonte: Arm Holding Company)

Oltre alla progettazione personalizzata e a un maggiore controllo sull’intero sistema informatico, c’è una ragione finanziaria molto reale per cui le società Internet provano a costruire chip: il margine. Si prevede che quest’anno Nvidia genererà un utile operativo di 56,51 centesimi per ogni dollaro di fatturato, rendendola una delle aziende tecnologiche più redditizie al mondo. Come disse una volta il fondatore di Amazon.com, Jeff Bezos: “Il tuo margine è la mia opportunità”. Invece di trasferire questi profitti ai marchi di chip, i fornitori di servizi cloud possono trarne vantaggio spendendo tempo e denaro per ottenere tali profitti. Controllo di una parte sempre più importante della propria struttura dei costi. Non è facile. Amazon.com ha acquistato otto anni fa la società israeliana Annapurna Labs per 370 milioni di dollari, ha ammesso Costruire un team di sviluppo da zero è una sfida.

Nvidia probabilmente continuerà a detenere la quota maggiore del mercato dei semiconduttori AI. Il recente accordo per rendere disponibili più chip da utilizzare attraverso il servizio cloud di Google dimostra che nemmeno Alphabet è pronta a rinunciare al progettista di chip. Tuttavia, si prevede che il settore cloud, spinto dalla domanda di intelligenza artificiale, contribuirà maggiormente alla crescita del settore nei prossimi anni. Ciò significa maggiori opportunità per fornitori pronti all’uso come Nvidia e AMD e un maggiore utilizzo di componenti a marchio privato sviluppati internamente da fornitori come Alphabet, Amazon e Microsoft.

L’intelligenza artificiale sarà il punto di forza di ARMLa domanda da parte dei fornitori di servizi cloud, che implementano servizi di intelligenza artificiale, sarà il principale motore della crescita nel mercato dei chip.(Fonte: Modulo F-1 sulle posizioni del braccio)

TSMC, il più grande produttore di chip al mondo e fornitore leader di apparecchiature ASML, trarrà vantaggio da questo cambiamento. L’azienda taiwanese sta vivendo la sua peggiore crisi da oltre un decennio, in gran parte dovuta alla persistente debolezza dei mercati degli smartphone e dei PC. Tuttavia, è probabile che riceverai ordini per chip AI, indipendentemente da chi li progetta, e al momento la capacità per la necessaria tecnologia di produzione avanzata è ancora scarsa. ASML sta spedendo costose apparecchiature per la produzione di chip il più rapidamente possibile per tenere il passo con la crescente domanda di produzione avanzata.

Man mano che l’intelligenza artificiale diventa sempre più profondamente integrata in ogni settore del pianeta, l’industria dei chip continuerà a trasformarsi con più componenti chiave nascosti all’interno di enormi server farm incaricati di elaborare numeri e fornire risultati.

