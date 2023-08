Secondo Avi Loeb, i frammenti di meteoriti scoperti nell’Oceano Pacifico sono di origine interstellare

La composizione chimica dei globuli lungo il percorso del meteorite IM1, caduto nell’Oceano Pacifico nel 2014 e analizzato quest’anno, non ha precedenti nella letteratura scientifica, suggerendo un’origine interstellare e che non siamo soli nell’universo. Secondo Avi Loeb.

Cosa accadrebbe se sul fondo dell’oceano ci fossero i resti di una civiltà aliena? Questa è la domanda che si pone l’insegnante Avi Loebun astrofisico di Harvard che guidò una spedizione interstellare alla ricerca di prove dell’esistenza di tecnologia aliena sul nostro pianeta.

Il professor Loeb è uno degli scienziati più famosi e coraggiosi del mondo e non ha paura di esplorare le domande più difficili e affascinanti sull’universo e sul nostro posto nell’universo.

La sua avventura scientifica è iniziata nel 2014, quando un meteorite chiamato IM1 (I 1) è caduto nell’Oceano Pacifico, vicino alle isole di Kiribati.

Discesa tra le stelle

Il professor Loeb sospetta che questo meteorite possa avere un’origine interstellare, cioè provenisse dall’esterno del sistema solare. Per questo ha organizzato nel 2023 una spedizione per recuperare e analizzare i resti del meteorite con l’aiuto di un team multidisciplinare di esperti.

Ciò che hanno scoperto è stato sorprendente, secondo lo stesso Loeb in un interessante articolo condizione: Le sfere metalliche di circa 0,4 millimetri di diametro hanno una composizione chimica molto diversa da qualsiasi materiale naturale o artificiale conosciuto nel nostro sistema solare.

I globuli sono grumi di materiale fuso e si formano abitualmente durante le regolari eruzioni meteoriche e anche nelle eruzioni vulcaniche.

Quelli analizzati da Loeb contenevano fili microscopici di ferro e nichel, nonché granelli di silicio e carbonio. Questi elementi sono tipici dello spazio interstellare, dove si formarono 13,8 miliardi di anni fa, in coincidenza con il Big Bang, l’evento catastrofico che diede origine alla nascita del nostro universo.

Infatti, alcuni di questi frammenti contengono elementi rari, come berillio, lantanio e uranio, in concentrazioni molto più elevate di quelle osservate in globuli simili del nostro sistema solare.

Domande interessanti

Queste concentrazioni anormalmente elevate sollevano interrogativi interessanti sulla fonte e sulla composizione di questi frammenti, rafforzando l’ipotesi di un’origine lontana, ben oltre il nostro sistema solare, qualcosa che Loeb considera provata.

Inoltre, le sfere mostravano un diverso rapporto di isotopi del ferro rispetto a Terra, Luna e Marte, supportando l’ipotesi di un’origine interstellare. Gli isotopi sono atomi dello stesso elemento che hanno un numero diverso di neutroni.

Il rapporto isotopico varia a seconda del luogo in cui si formano gli elementi, quindi può fungere da impronta digitale per identificare la loro provenienza.

Il professor Loeb ritiene che queste sfere potrebbero essere i resti di un artefatto extraterrestre che ha viaggiato attraverso lo spazio interstellare fino a raggiungere il nostro sistema solare. Tieni presente che potrebbero far parte di una sonda spaziale, di un satellite, di una nave o persino di una forma di vita artificiale.

scoperta importante?

Per confermare le sue scoperte, il professor Loeb ha inviato parti delle sfere a vari laboratori in tutto il mondo per ulteriori analisi.

L’origine interstellare di questi frammenti potrebbe essere una delle scoperte più importanti nella storia della scienza, poiché dimostrerà che non siamo soli nell’universo e che esistono altre civiltà avanzate che hanno sviluppato la tecnologia interstellare.

Fino ad ora, la nostra comprensione dell’universo si è basata principalmente sull’osservazione di oggetti distanti attraverso i telescopi o sullo studio di campioni del nostro sistema solare.

Rilevare elementi sul nostro pianeta provenienti direttamente dallo spazio interstellare amplierebbe notevolmente la nostra prospettiva.

Articolo nuovo e rivelatore

Lo scorso maggio, quello pubblicato I primi articoli scientifici sulle sue scoperte sono stati pubblicati, e ora un nuovo articolo (ancora non revisionato) è stato pubblicato su arXiv in cui Loeb riassume e aggiorna le principali scoperte su questo misterioso meteorite.

Alcuni studiosi hanno messo in dubbio questo nuovo lotto, come ad esempio Collezionare A questo proposito, la rivista Science, alla quale Loeb risponde che “indipendentemente dalla spiegazione, si tratta di una scoperta storica perché rappresenta la prima volta che gli scienziati hanno analizzato materiali di un grande corpo arrivato sulla Terra dall’esterno del sistema solare”.

Tutto questo lavoro di ricerca fa parte del Progetto Galileo, creato da Loeb in onore dell’astronomo italiano che rivoluzionò la nostra visione dell’universo attraverso il suo telescopio.

L’obiettivo del Progetto Galileo è cercare ulteriori prove dell’esistenza della tecnologia extraterrestre nello spazio e sulla Terra, utilizzando metodi scientifici e collaborando con altri ricercatori.

riferimento

Globuli di possibile formazione extrasolare scoperti nel sito CNEOS nell’Oceano Pacifico 08-01-2014 (IM1) Bolide. Abraham Loeb e altri. arXiv:2308.15623v1 [astro-ph.EP]. Doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.15623