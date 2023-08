CD Projekt spiega perché Phantom Liberty è l’unica espansione per Cyberpunk 2077

CD Projekt ha già ipotizzato di stare lavorando a un sequel del gioco di ruolo fantascientifico.

Cyberpunk 2077 concluderà la sua storia con Phantom Liberty

Se solo pochi giorni fa sapessimo così tante informazioni su Phantom Liberty, l’espansione a pagamento Cyberpunk 2077CD Projekt, il suo sviluppatore, ha ora voluto spiegare perché questo è l’unico DLC che il gioco riceverà. Sebbene inizialmente si pensasse che la nuova IP dello studio polacco avrebbe ricevuto diversi contenuti scaricabili (DLC) e persino una modalità multiplayer, dopo il fallimento del suo lancio che ha richiesto un gran numero di aggiornamenti e miglioramenti, si è limitato a pianificare un unico versione a pagamento. espansione.

Nel corso dell’incontro che ha trattato i risultati trimestrali di CD Projet Si chiedeva quante vendite avrebbe dovuto raggiungere Phantom Liberty prima di prendere in considerazione lo sviluppo di una seconda espansione per Cyberpunk 2077.così come raccolti dal portale VGC. Tuttavia, ciò non accadrà alla fine, non importa quanto successo avrà il DLC.

“La decisione è già stata presaAlla domanda ha risposto Michal Nowakowski, Vicepresidente senior del Business Development.Come avevamo annunciato molto tempo fa, Non faremo una seconda o una terza espansione. Questa è l’unica espansione del gioco e non ha nulla a che fare con i numeri o con quanto siamo soddisfatti o insoddisfatti delle vendite o cose del genere.“.

La decisione si basa su ragioni tecnologiche. “Questa è l’ultima volta che lavoriamo alla Red Engine, almeno per ora.Come annunciato in passato, il seguito di Cyberpunk 2077 sarà sviluppato su Unreal Engine, quindiE questo è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso che questa (espansione) fosse l’unica“.

CD Projekt ed Epic Games hanno siglato una partnership

Oltre al nuovo gioco di ruolo fantascientifico, CD Projekt sta lavorando al prossimo grande gioco di The Witcher dopo aver firmato nel marzo 2022 Partnership di 15 anni con Epic Games Le due società collaboreranno su progetti Unreal Engine, incluso lo sviluppo di motori e giochi.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uscirà tra 26 settembre Solo su New Generation, ovvero PS5, Xbox Series e PC. La Gamescom Opening Night Live ci ha lasciato un nuovo trailer ricco di dettagli.