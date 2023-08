La community Samsung torna su Minecraft con i nuovi Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 Di @Regortread – Samsung Newsroom Italia

All’evento del 9 e 10 agosto, la community Samsung potrà mettere le mani su molti dei dispositivi annunciati come Galaxy Unpacked.

Samsung Electronics Iberia annuncia un evento con la comunità di utenti di Minecraft in “Planet Flex 5”E Un server creato dall’influencer @Regortread dove gli utenti possono partecipare a giochi ed eventi per vincere un gran numero di premi, tra cui il Galaxy Z Fold5. L’evento si svolgerà il 9 e 10 agosto dalle 16:00 alle 18:30 e potrà essere seguito in diretta. Account TikTok di Samsung Spagna.

Planeta Flex 5 è un pianeta pieghevole che imita l’incredibile forma del Galaxy Z Fold5 che si piega e si apre secondo ritmi circadiani – giorno e notte – grazie a un materiale chiamato Flexitin. Durante i due giorni in cui l’evento continuerà, la community potrà partecipare a giochi, sfide e altre attività per vincere numerosi premi, tra cui il nuovo Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Tab S9 – lanciato nell’ultimo Galaxy Disimballato, nonché codici sconto per l’acquisto su samsung.com.

Per raggiungere il nuovo pianeta, i giocatori dovranno passare attraverso un “interruttore tramite”. Una volta lì, “King FLIPao” spiegherà la sua missione: i volontari dovranno aiutare a esplorare il pianeta mentre raccolgono due FLIPAO. Per fare ciò, potranno ottenere lo sprite Galaxy Z Fold5 all’interno di Minecraft, disponibile se raccolgono 20 litri di Flextine, contribuendo al contempo all’obiettivo comune di raccogliere 12.000 litri. Raggiunto il numero, gli utenti potranno partecipare a giochi per provare a vincere uno dei due dispositivi Galaxy Z Fold5 che verranno distribuiti.

Vari test in Planet Flex 5

Il primo giorno dell’evento si svolgerà la prima partita: “Il pavimento è lava”. Un gioco in cui il primo a raggiungere la fine del cerchio – o l’ultimo rimasto in piedi – è il vincitore e potrà entrare nella casa di King FLIPao per reclamare il suo grande premio.

Nel secondo giorno dell’avventura, dovranno confrontarsi con la persona responsabile di impedire alla Flexitine di raggiungere il magazzino principale. Questa sarà l’ultima partita dell’evento, poiché l’ultimo giocatore in piedi metterà le mani sul Galaxy Z Fold5.

Samsung ha annunciato la nuova gamma di dispositivi pieghevoli Galaxy Z il 26 luglio. Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 offrono esperienze di piegatura impareggiabili grazie al loro design migliorato con il nuovo Flex Hinge e alle nuove funzionalità della fotocamera professionale con l’esclusiva FlexCam.

Inoltre, i nuovi dispositivi pieghevoli Samsung come il Galaxy Z Fold5 sono dotati di Snapdragon® 8 Gen 2 per la piattaforma mobile Galaxy, offrendo agli utenti un’esperienza di gioco coinvolgente sullo schermo più grande disponibile su uno smartphone Galaxy. La grafica migliorata e l’intelligenza artificiale consentono un’esperienza di gioco dinamica. Galaxy Z Fold5 ti consente di goderti comodamente lunghe sessioni di gioco grazie a un sistema di raffreddamento avanzato che dissipa il calore in modo più intelligente, quindi c’è meno ritardo e nessun degrado delle prestazioni.