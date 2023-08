I Risultati Di Oppo Sui Prodotti Health Concept e Sull’Idea Di Assistenza Sanitaria

Che si tratti di intelligenza artificiale o tecnologia dei big data, dovrebbe essere utilizzata per la vita sana delle persone e svolgere un ruolo nel trattamento delle malattie croniche, nella diagnosi psicologica e nel trattamento. In quanto strumento importante per la gestione delle malattie croniche e il monitoraggio della salute, i dispositivi indossabili collegano perfettamente i consumatori e le istituzioni mediche e svolgeranno anche un ruolo enorme in scenari sanitari come il monitoraggio delle condizioni di salute, la prevenzione delle malattie, la diagnosi e il trattamento personalizzati e la telemedicina in futuro . OPPO ha anche dedicato molte ricerche in campo medico, che riguarda i suoi prodotti per formare un sistema medico circolare ecologico. In questo blog parleremo del prodotto del concetto di salute di Oppo e della sua idea di assistenza sanitaria, in particolare su telefoni oppo, che sono i più utilizzati dal pubblico.

Concetto di salute Prodotto e idea sanitaria

Realizzazione di base

Negli ultimi anni, OPPO ha continuamente aumentato i suoi investimenti nel campo della salute, potenziando la tecnologia sanitaria digitale attraverso l’accumulo di funzionalità cloud e big data, l’innovazione dei sensori, la commercializzazione e le operazioni degli utenti. Inoltre, OPPO collabora attivamente anche con ospedali e laboratori professionali per migliorare continuamente l’esperienza dei suoi dispositivi indossabili e, con l’aggiornamento iterativo dei dispositivi indossabili OPPO, i dispositivi sanitari OPPO hanno raggiunto un alto grado di completamento e possono fornire agli utenti dati di monitoraggio accurati e soluzioni.

Prodotti di concetto di salute

Il rilevatore di salute intelligente per la casa OHealth H1 lanciato da OPPO è l’epitome della continua e profonda coltivazione di OPPO nel campo della salute. Il rilevatore di salute intelligente per la casa OHealth H1 sovverte le dimensioni e il modo di indossare i dispositivi indossabili e rende il monitoraggio accurato attraverso l’innovazione morfologica. Questo prodotto integra uno stetoscopio digitale, misurazione della temperatura, misurazione ECG, misurazione della frequenza cardiaca, misurazione dell’ossigeno nel sangue, rilevamento del sonno senza interferenze e altre funzioni e integra anche l’accesso remoto alle risorse mediche professionali. Con le capacità di archiviazione e gestione dell’Andean Smart Cloud di OPPO, i medici professionisti possono essere connessi in remoto da casa. I medici possono anche visualizzare tutti i dati sanitari monitorati da OHealth H1 per fornire cure specialistiche. D’altra parte, l’algoritmo per la salute dell’esercizio OPPO Sense® sviluppato da OPPO, che include la valutazione della salute cardiovascolare, il motore dell’algoritmo per l’esercizio fitness e il sistema dell’algoritmo per la salute del sonno, è stato completamente applicato in vari prodotti e servizi di dispositivi indossabili e telefoni cellulari OPPO. Prima di tutto, la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca, apri l’APP “salute” sul telefono, trova la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca, fai clic su Start e posiziona il telefono sulla posizione del torace, circa 12-15 secondi dopo lo schermo del telefono può visualizzare i dati della frequenza cardiaca in tempo reale. Con questa funzione, possiamo sapere se il nostro cuore ha rischi per la salute, se i dati della frequenza cardiaca sono anormali, possiamo andare in ospedale in tempo. I telefoni Oppo non solo hanno una vasta gamma di funzioni sanitarie, ma possono anche essere collegati allo smartwatch OPPO. Ad esempio, su OPPO Watch 3 Pro, OPPO offre funzioni come l’analisi dell’ECG, la valutazione cardiovascolare con un clic, la valutazione del rischio di sclerosi vascolare, l’allarme preventivo per l’ipossia da altitudine, ecc., che equivale a darti un esame fisico di tutto il corpo, e questi dati sulla salute verranno presentati su OPPO Find X6 Pro. Facciamo una comprensione più intuitiva del loro stato fisico.

Idee di assistenza sanitaria

Una delle idee di Oppo è la tecnologia verde. Non molto tempo fa, OPPO ha anche lanciato l’attività “Smile Proposal”, che si concentra sui due temi principali di “scienza e tecnologia per le persone” e “futuro verde”, e cerca soluzioni innovative per i lavoratori e gli imprenditori della scienza e della tecnologia globali nel settore della salute digitale, della tecnologia senza barriere e della tecnologia verde, e continua a favorire una vita migliore con la tecnologia. È stato riferito che OPPO ha anche istituito un generoso bonus per questo, le prime cinque proposte al mondo, ogni proposta riceverà una ricompensa di 350.000 yuan. “Scienza e tecnologia per le persone” è anche il concetto di marchio di OPPO, che mira a far sperimentare a tutti la comodità della vita offerta dalla scienza e dalla tecnologia raccogliendo tecnologie legate alla saggezza, alla salute e all’accessibilità tecnologica! Per quanto riguarda il “futuro verde”, OPPO ha rilasciato il primo “Libro bianco sullo sviluppo a basse emissioni di carbonio OPPO” alla conferenza MWC 2023, ha proposto l’obiettivo di sviluppo a basse emissioni di carbonio di raggiungere la neutralità del carbonio nelle sue operazioni entro il 2050 e ha emesso un’etichetta di energia zero per aiutare la costruzione verde dell’industria della comunicazione scientifica e tecnologica.

Conclusione

In generale, le funzionalità sempre più ricche degli smartphone dimostrano solo che la tecnologia sta migliorando le nostre vite. OPPO Find X6 Pro è il miglior esempio, questo top di gamma Android non solo ha una super forza in termini di prestazioni, schermo e immagine, ma anche bsquilla una vasta gamma di funzioni sanitarie, che possono aiutare gli utenti a comprendere la propria condizione fisica in tempo reale, chiamato “piccolo assistente” sanitario elettronico.

“Evangelista di zombie dilettante. Creatore incurabile. Orgoglioso pioniere di Twitter. Appassionato di cibo. Internetaholic. Hardcore introverso.”