Crystar arriva anche su Nintendo Switch

Quando viene lanciato in PlayStation 4 e Computere NIS America annunciato da il nuovo trattore Atterraggio a ovest della versione Nintendo Switch a partire dal cristallino. Questa nuova versione arriverà in Spagna nella primavera del 2022 sia in forma fisica che digitale. Includerà voci sia in inglese che in giapponese testi in inglese. Da parte sua, sarà lanciato in Giappone il 24 febbraio 2022.

D’altra parte, puoi già prenotare un file edizione limitata Da questo videogioco attraverso NIS America Online Store. prezzo $ 89,99Includerà una copia del videogioco, una colonna sonora speciale, un art book con copertina rigida, una rivista visiva, un poster di stoffa, un cavalletto in acrilico e un gioco di carte.

occupazione cristallino Le lacrime acquistano importanza nella meccanica del gioco. In questo gioco di ruolo non sarai sinonimo di debolezza, ma piangere ti aiuterà a sconfiggere i mostri e rafforzare la tua squadra. Il sistema di battaglia include un essere di un altro mondo che combatte al tuo fianco. Possiamo invocare questo guardiano raccogliendo dolore nei nostri cuori e sopportando tormento dopo tormento.

Il giocatore combatterà gli spiriti dei morti mentre esplora oltre il Purgatorio. Questa persona potrà giocare con 4 personaggi diversi e sbloccare i loro ricordi per scoprire la verità dietro le loro storie e segreti.

Una ragazza di nome Rey e Mirai, la sua sorellina, viene trascinata oltre il Purgatorio. Per salvare sua sorella, Rei firma un contratto con i Demoni del Purgatorio per combattere i mostri che invadono il suo mondo. Rei e i suoi compagni di polizia devono affrontare il loro passato e usare le loro lacrime per sconfiggere i tormenti e i mostri che li attendono.

Fonte: jimatsu