Inizia la costruzione del nuovo cacciatore di asteroidi della NASA

Perito di oggetti vicini alla Terra (Geometra NEO) seguace una pentolaun telescopio spaziale progettato per cercare asteroidi E comete più sfuggenti, ha superato una rigorosa revisione tecnica e software.

E ora il compito passa alla fase finale di progettazione, produzione, definizione della base tecnica, costi e tempi.

Una missione ovvia: mappare gli asteroidi vicini

La missione supporta gli obiettivi dell’Ufficio di coordinamento della difesa planetaria del una pentola (PDCO): rilevamento e caratterizzazione di almeno il 90% degli oggetti vicini alla Terra di diametro superiore a 140 metri che si trovano entro 48 milioni di km dall’orbita del nostro pianeta. Oggetti di queste dimensioni possono infliggere enormi danni territoriali, o peggio ancora, se colpiscono il suolo.

“Geometra NEO Rappresenta la prossima generazione di abilità una pentola ha detto Lindley Johnson, ufficiale della difesa planetaria a una pentola al PDCO. “I telescopi a terra rimangono fondamentali per noi per monitorare costantemente il cielo, ma l’osservatorio spaziale a infrarossi è l’ultimo massimo che consentirà la strategia di difesa planetaria in una pentola“.

gestito dal Jet Propulsion Laboratory, Geometra NEO Percorrerà 1,5 milioni di chilometri fino a una regione di stabilità gravitazionale – chiamata punto lagrangiano L1 – tra la Terra e il sole, dove il veicolo spaziale orbiterà durante la sua missione iniziale di cinque anni.

Da questo posto Geometra NEO Osserverà il sistema solare in lunghezze d’onda infrarosse, cioè luce invisibile all’occhio umano. Poiché queste lunghezze d’onda sono in gran parte oscurate dall’atmosfera terrestre, i grandi osservatori terrestri possono perdere i NEO che questo telescopio spaziale sarà in grado di rilevare grazie alla sua modesta apertura di raccolta della luce di circa 20 pollici.

rivelatori Geometra NEO È progettato per osservare due bande infrarosse sensibili al calore e sono state appositamente scelte in modo che il veicolo spaziale possa tracciare anche i NEO più difficili da trovare, come asteroidi Comete scure che non riflettono molta luce visibile. Nelle lunghezze d’onda dell’infrarosso a cui è sensibile il sensore NEO, questi oggetti brillano perché riscaldati dalla luce solare.

accanto a, Geometra NEO Sarai in grado di trovarlo asteroidi che si avvicinano alla terra dalla direzione del sole, così come quelli che guidano e seguono l’orbita del nostro pianeta, dove sono spesso oscurati dal bagliore della luce solare: esseri noti come Troiani terrestri.

“Per la prima volta nella storia del nostro pianeta, i terrestri stanno sviluppando modi per proteggere la Terra deviando pericolosi asteroidi”, ha affermato Amy Mainzer, direttrice della missione dello studio presso l’Università dell’Arizona a Tucson. “Ma prima di portarli fuori rotta, dobbiamo trovarli. NEO Surveyor cambierà le regole del gioco.”

La missione aiuterà anche a caratterizzare la composizione, la forma, la rotazione e l’orbita degli oggetti vicini alla Terra. Sebbene l’obiettivo principale della missione sia la difesa planetaria, queste informazioni possono essere utilizzate per comprendere meglio le origini e l’evoluzione della Terra asteroidi e le comete che formavano gli antichi mattoni del nostro sistema solare.

(Con informazioni da Europa Press)

