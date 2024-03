Questo giocatore Palworld cerca di catturare Jetragon e la situazione finisce in un disastro

Ci sono momenti in cui le tecniche dei giocatori non sempre portano al risultato atteso.

La sorpresa di quest'anno 2024 si chiama Palworld. Pocket Pair ha raggiunto numeri impressionanti e ha superato i due milioni di giocatori contemporaneamente, e da allora il gioco è migliorato e ovviamente sono apparse situazioni davvero comiche. In questa occasione, un giocatore voleva catturare uno dei migliori amici del gioco, Jetragon, ma il risultato non è andato come voleva ed è invece arrivata la creatura tanto attesa. Ha finito per morire A causa della caduta da un dirupo.

Le battaglie contro gli Alpha Pals sono comuni, di solito sono i più forti e ovviamente c'è anche la possibilità di catturarli. Tuttavia, ci sono momenti in cui le strategie non vanno come vorresti, qualche giorno fa ti abbiamo mostrato Warsect che manda Mossanda Lux fuori mappa a causa di un pugno, ora Questo Jetragon è caduto da un burrone Sebbene il giocatore si aspettasse che gli sarebbe rimasta poca vita, Pal morì all'istante. Naturalmente, questo elimina la possibilità di catturarlo finché non riprovi.

Fai attenzione alle tue strategie di combattimento, poiché potrebbero non essere molto efficaci

La persona responsabile di ciò è un utente Reddit TerroDark98. Come potete vedere nel post che vi lasciamo proprio sotto queste righe, il giocatore stesso ammette che la sua intenzione era quella di far cadere Jetragon a valle fino ad una certa zona, e questo avrebbe fatto diminuire rapidamente la sua salute. Tuttavia, le cose non sono andate come si aspettava e, dopo che Pal è caduto nel punto più basso, La sua salute è diminuita… ma a zero.

Il giocatore ha deciso di affrontare questo amico a un livello inferiore rispetto al suo nemico, quindi aveva in mente una strategia alternativa. Sfortunatamente per lui, la procedura non è andata come si aspettava, quindi ora deve riprovare. Se hai appena iniziato e ti succede qualcosa di simile o uccidi accidentalmente l'alfa invece di catturarlo, non preoccuparti, quando passa una giornata di gioco, Pal riapparirà nel suo ambiente Quindi potrai affrontarlo di nuovo.