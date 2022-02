Pochi minuti prima che il nuovo gioco From Software diventi disponibile per questi utenti all’ora CET, te lo raccontiamo Tutte le modifiche apportate dalla patch Elden Ring Day One.

Nello specifico condividiamo con voi il changelog per le patch 1.01 e 1.02, che sarà già disponibile una volta che inizierete a giocare anello antico. Questo è stato condiviso da Bandai Namco sul suo sito web ufficiale. Puoi leggerlo di seguito.

Versione 1.01

Sono state aggiunte varie funzioni.

Migliora le prestazioni e la stabilità del gioco.

Il bilanciamento del gioco è stato modificato.

Oltre a quanto sopra, molti bug sono stati corretti.

Versione 1.02

Controlli del giocatore migliorati.

Aggiungi e modifica BGM.

Impostazioni del testo.

Regolazioni del bilanciamento del gioco.

Correzioni e modifiche agli eventi NPC.

Risolti alcuni casi di frame rate basso in determinate condizioni.

Errori di testo in alcune lingue sono stati corretti.

Risolto un bug che impediva il corretto funzionamento dell’auricolare wireless Xbox.

Queste sono tutte le modifiche apportate dalla patch Elden Ring Day One

Sfortunatamente queste patch non hanno risolto i problemi di prestazioni che affliggevano il titolo su Xbox Series X e S, quindi si spera che sia uno degli aggiornamenti successivi