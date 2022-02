Il Galaxy S22 è già stato un successo e ha raddoppiato le riserve della serie precedente | Tecnica

Samsung ha annunciato che i preordini per Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 hanno superato le aspettative.

Erano gli ultimi anni Particolarmente complicato da vendere dispositivi mobili. A volte è peggio a volte meglio, ma il mercato è cambiato con l’arrivo di nuovi marchi, l’esplosione dei cellulari cinesi e mancanza di componenti E altri fattori che sono apparsi. Pertanto, Samsung dovrebbe essere soddisfatta in questo momento.

Nelle scorse ore sono arrivate varie notizie sull’impatto sul mercato della nuova serie Galaxy S22. Raggiungere Oltre 300.000 vendite il giorno del lancio in Corea del Sud e quelli preordina quellopiù del doppio“ Quelli che hanno con il Galaxy S21.

Inoltre, c’è un telefono cellulare in particolare che trionfa, che è Samsung Galaxy S22 Ultra Che è riuscita a monopolizzare oltre il 60% delle venditecome pubblicato in Sviluppatori XDA.

I numeri sono giustificati con questo telefono cellulare. oggi al computer Abbiamo analizzato il Galaxy S22 Ultra E ci ha convinto categoricamente, ci è sembrato che lo fosse Uno dei migliori dispositivi Android che puoi acquistare Con una fotocamera straordinaria “è implementato e soddisfa coloro che sono particolarmente interessati a questo fattore.

Inoltre, l’Exynos 2200 che trasporta come motore ha superato le nostre aspettative con i dispositivi mobili, qualcosa che la versione personalizzata di Android 12 con OneUI 4 aveva molto da fare.

Continua anche il successo di Samsung Tablet Galaxy Tab S8 di cui si osservano numeri simili. Tanto che sta costringendo l’azienda a farlo Aumentare i loro sforzi nella produzione Per cercare di soddisfare ogni richiesta.

Oggi è il giorno di lancio ufficiale di questa serie di cellulari e tablet ed è stato così In vendita in diversi negozi Ce l’hanno già a disposizione. Se hai intenzione di acquistarlo, ti consigliamo di affrettarti o potresti dover aspettare per averlo.