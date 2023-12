Tutti i giochi a cui potrai giocare assolutamente gratis questo fine settimana (15-18 dicembre)

Come ogni fine settimana, Dal 15 al 18 dicembre Ci sono una serie di promozioni disponibili su PS5, Xbox Series Gioca gratis, sia con prove gratuite per un periodo limitato, la possibilità di accedere alle versioni complete di alcuni giochi senza pagare, sia direttamente con regali di titoli per PC che potremo aggiungere gratuitamente alle nostre librerie e conservare per sempre. Di seguito esaminiamo Tutte le promozioni sono disponibili Per giocare senza pagare questo fine settimana:

Prova gratuita Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Activision terrà un test gratuito delle modalità multiplayer e zombie questo fine settimana Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)Che sarà disponibile su tutte le piattaforme (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC). Giocabile da giovedì 14 dicembre alle 19:00 (ora della penisola spagnola) Fino a lunedì 18 dicembre Allo stesso tempo. Include il seguente contenuto:

Principali mappe 6v6: Terminale, ruggine, alta quota, trasporto merci, afgano, carne.

Terminale, ruggine, alta quota, trasporto merci, afgano, carne. Mappe della guerra terrestre: Popov Power, base militare Orlov, Levin Resort.

Popov Power, base militare Orlov, Levin Resort. Modalità principali: Duello a squadre, Zona calda, Dominio, Colpo confermato, Guerra di terra, Guerra.

Duello a squadre, Zona calda, Dominio, Colpo confermato, Guerra di terra, Guerra. Playlist: Ruggine e spedizioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Modalità Guerra, Fossa 6v6 (con Highrise, Meat, Afghan, Terminal), Ground Warfare, Modern Warfare Zombies.

Quattro nuove prove gratuite nei giorni di gioco gratuiti base di Xbox Game Pass

Le persone si sono iscritte a Xbox Basic Game Pass (Precedente Xbox Live Gold) su Xbox Series Questa promozione, conosciuta come Giornate di gioco gratuito, è aperto anche agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, poiché include Live Gold nel suo abbonamento. alla fine di questa settimana, Fino a lunedì 18 dicembre Alle 8:59 (ora della penisola spagnola), potrai giocare gratuitamente a questi quattro giochi:

Ci sono molte prove gratuite disponibili su Steam

In vapore Troveremo anche molte prove gratuite, anche se le date e le condizioni possono differire a seconda delle organizzazioni organizzate da ciascuna azienda. Queste però sono tutte le promozioni disponibili che ci permettono questo Accesso alle versioni complete gratuite dei giochi Su PC per un periodo limitato su Steam:

Mentre esitavo, Negozio di giochi leggendari Ripristina la promozione di Natale 2023 che consiste nell’offrire giochi per PC durante i saldi natalizi. In tutto, l’azienda fornirà ai propri utenti 17 giochi gratuiti Possono richiederlo gratuitamente e mantenerlo gratuito per sempre nella propria libreria, senza bisogno di abbonamenti o account a pagamento.

Il gioco scelto per dare il via a questa tanto attesa vetrina è Destiny 2: Collezione classicauna raccolta che include alcune delle espansioni più popolari per Libero di giocare Destino 2. Puoi richiedere ora tramite questo link Sarà disponibile gratuitamente Fino al 20 dicembre 17:00 (ora della penisola spagnola) incluso il seguente contenuto:

I giochi gratuiti di questa settimana su Prime Gaming

Se hai un abbonamento Amazon Prime, puoi richiedere i giochi per PC gratuiti regalati ogni mese Primo giocoOltre a molti vantaggi per altri giochi Collegato E com.giocatore singolo. Questa settimana sono aperti i seguenti giochi: