“Rosebud” e “Klapaucius” sono due lingue leggendarie in The Sims, ma entrambe le parole hanno un significato nascosto

Il titolo di Maxis si riferisce a due opere del mondo del cinema e della letteratura

Era il 2000 quando abbiamo potuto giocare alla prima parte di The Sims e da allora Mondo di simulazione della vita Non fu mai più lo stesso. Maxis ed EA ci hanno regalato un titolo pieno di possibilità con cui potevamo costruire la nostra vita come volevamo.

Tuttavia, molti di noi erano riluttanti a dover lavorare sodo con i nostri Sims per fare soldi, quindi abbiamo dovuto ricorrere a una specie in via di estinzione: le truffe. Ce n’erano di tutti i tipi, ma nessuno dimenticherà mai le parole”.Bocciolo di rosa” E “Claposio“Ciò ha creato trappole economiche.

Sebbene sembrino termini casuali o inventati, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Il primo funziona nella versione 1.1 di Sims Si riferisce al film leggendario Il cittadino Kane. IL Il film è diretto e interpretato da Orson Welles Ci ha mostrato la vita di Charles Foster Kane, l’uomo ricco che morì dicendo:Bocciolo di rosa“.

Anche se per tutto il film il protagonista insegue il mistero dietro questo termine, è alla fine che scopriamo che si tratta di un riferimento alla slitta che Ken aveva durante la sua infanzia. Un dettaglio che indica che la vera felicità del personaggio risiede nei momenti in cui non raccoglie denaro senza controllo.

Da parte sua, Klausius ci riporta a… CipriadeUna raccolta di racconti scritti da lui Lo scrittore polacco Stanislaw Lem L’anno è il 1965. La trama ci presenta Troll e Klaposius, due robot edili in grado di manipolare a piacimento le leggi della fisica in tutto l’universo. Con queste abilità, i suoi compiti sono accettare diverse missioni per aiutare chi è nel bisogno.

Pur non chiedendo alcuna ricompensa, la accettano di buon grado, ma sono estremamente intolleranti verso chi, avendo promesso di consegnarla, si rifiuta di farlo dopo aver ricevuto aiuto. Ci sono molte lezioni in tutte le storie sulla loro attrazione per il denaro e su come si relazionano ad esso, il che si collega al fatto che inserendo il codice in Sims Ci regala un’enorme quantità di 1000 Simoleon.

