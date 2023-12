È accusato di condividere i dati dei suoi utenti con OpenAI – FayerWayer

Casella di consegna Affronta accuse Dalla condivisione dei dati utente con OpenAI senza consenso. Una nuova funzione di intelligenza artificiale chiamata IA di Dropbox Invia file a terzi per l’analisi, il che causa preoccupazione tra gli utenti sulla privacy dei loro dati.

Quando lo scoprì scoppiò la polemica IA di Dropboxattualmente in fase di test, condivide informazioni con OpenAI Senza avvisare adeguatamente gli utenti. Sebbene la funzionalità sia rivolta agli utenti Alpha, è stata attivata a loro insaputa per i clienti che pagano nei paesi di lingua inglese.

L’azienda garantisce di utilizzare solo partner tecnologici approvati e si impegna a gestire i dati degli utenti in modo responsabile. Ma, Gli utenti esprimono preoccupazione riguardo alla condivisione delle proprie informazioni dipendenti senza espresso consenso.

IA di Dropbox Offre strumenti per trovare file, riepilogare contenuti e altro ancora utilizzando l’intelligenza artificiale. Puoi visualizzare in anteprima e cercare file di testo, immagini e video e creare trascrizioni per file audio e video. I dati vengono inviati a terze parti solo quando interagisci con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

l’artista Carla Ortiz Ti chiedi se l’attivazione automatica di questa funzione sia possibile, Chiede se Dropbox addestra modelli IA Con preziosi dati utente senza il loro esplicito consenso.

Di fronte alle critiche, Dropbox afferma di eliminare i dati condivisi con OpenAI dopo 30 giorni e garantisce che non vengano utilizzati per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale