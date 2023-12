Il nuovo pacchetto Star Citizen costa più del doppio dello stipendio annuale in Spagna; O mezza Maserati, scegli le tue priorità: Star Citizen

Il prezzo del bundle Legatus 2953 è aumentato negli ultimi anni perché il contenuto a cui dà accesso è maggiore in quantità

Star Citizen, il progetto “a lungo termine” di Cloud Imperium Games, continua a fornire spunti di cui parlare. Sappiamo tutti che questo mondo di gioco non aumenta solo di mese in mese nel numero di giocatori, ma anche nei contenuti. Anche se siamo ancora lontani dal vedere il progetto definitivo, ciò non significa che si lascerà da parte una tradizione come quella Pacchetto Legati. il nuovo Mazzo La sua simulazione spaziale annuale prezzo Quale copia Lui Stipendio medio annuo in Spagna: Più di 40.000 euro.

Questa non è la prima volta che parliamo di un pacchetto di contenuti con scopo Alto prezzo. Lo scorso ottobre abbiamo riportato il prezzo dell'F8C Lightning, un veicolo spaziale da combattimento da 10.000 dollari. Un miracolo in termini di armi, seppure virtuale, per un gioco che ha raccolto più di mezzo miliardo di dollari dal suo lancio nel 2012.

Ora stiamo aggiungendo il nuovo Legatus Pack del gioco al nostro elenco di stranezze di Star Citizen. Guardando indietro, nel 2018 lo stesso bundle (chiamato Legatus 2950) era disponibile per 23.000 euro, ma l’inflazione e il valore del gioco in termini di contenuti hanno portato a Un aumento significativo Nel suo prezzo. Ora è Legato 2953 Il suo valore è di 48.000 dollari USA, 54.014 euro E 40 centesimi Per la precisione (anche se passare da dollari a euro costerebbe 43.590 euro, tasse escluse).

Nonostante il prezzo elevato, parliamo di una cifra sorprendente che farà sicuramente parlare di sé. Se confrontiamo il prezzo del pacchetto Legatus con altri prodotti come A Maserati Grecale GT-Costi dei contenuti di gioco La metà di questa è un'auto sportiva. Non solo, secondo il sito Viudes Yatch, lo yacht più piccolo lo è Barca a mosca Azimut 36 11,22 metri di lunghezza, Costa 90.000 euro. Ma se alzassimo la posta, vedremmo che il pacchetto Legatus è raddoppiato Stipendio medio annuo In Spagna, che si trova a 22.781 euroSecondo Agenzia delle entrate.

Cosa include il pacchetto Legatus 2953? In termini puramente quantitativi, Star Citizen offre un elenco di aggiunte interessanti. A questo prezzo avrai accesso a Più di 175 navi Da tutti i produttori presenti in un set che include tutte le navi rilasciate e concepite fino al 2953 (la data attuale nella sequenza temporale del gioco). Inoltre, ti darà accesso allo Squadrone 42.

Quando uscirà Squadron 42?

Per molti anni, la modalità campagna di Star Citizen è stata un sogno irrealizzabile, un'idea mai realizzata. Tuttavia, la situazione è cambiata qualche mese fa. Lo scorso ottobre, Cloud Imperium Games ha mostrato il gameplay di questo gioco indie, promettendo che dopo così tanti anni la modalità storia era entrata nella fase di “lucidatura”. Questo video ha coinciso con le voci che indicavano la sua uscita nel 2024.

