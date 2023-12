La missione della NASA ha celebrato il Natale orbitando attorno alla Terra

Nel 2023, Equipaggio La Missione 70 della NASA ha vissuto i festeggiamenti in un modo unico: Andando Natale e Capodanno ruotano attorno alla Terra. In una serie di eventi che segnano la conclusione del 2023, due veicoli spaziali si sono recentemente separati dalla Stazione Spaziale Internazionale, lasciando gli astronauti in una località celeste per festeggiare.

La NASA ha riferito, il 22 dicembre 2023, sotto la supervisione dell'astronauta Laurel O'Hara Astronave della NASA Il Cigno È stato lanciato dalla Stazione Spaziale Internazionale utilizzando il braccio robotico Canadarm2. Cygnus, attraccato a Unity dal 4 agosto 2023, trasporta a bordo l'esperimento SAFFIRE-VI per indagare sulla sicurezza antincendio nello spazio. Si prevede che Cygnus orbiterà in modo indipendente fino all'inizio di gennaio prima di disintegrarsi in modo controllato sull'Oceano Pacifico meridionale.

Nello stesso momento, la nave cargo Dragon di SpaceX ha completato la sua missione, staccandosi spontaneamente dal modulo Harmony e paracadutandosi al largo delle coste della Florida, portando con sé importanti campioni e strumentazione per le analisi a terra.

Nella stazione, O'Hara si è concentrato sulla ricerca sulla combustione, mentre gli astronauti Yasmin Moghbeli della NASA e Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA) sono stati assegnati alla manutenzione del laboratorio. Moghbeli riparò una tuta spaziale e condusse esperimenti utilizzando la fibra ottica, mentre Mogensen lavorò per migliorare i programmi di addestramento sia per la Terra che per lo spazio.

Da parte sua, l’ingegnere aeronautico ha dichiarato: Satoshi Furukawa La Japan Aerospace Exploration Agency ha preparato un evento interattivo per il pubblico giapponese e ha condotto ispezioni del modulo Kibo. Oleg Kononenko, un astronauta veterano, e Konstantin Borisov si sono concentrati sulla ricerca sul cuore in microgravità. Nikolai Chub ha contribuito all'installazione di nuovi rilevatori di fumo e all'attivazione dell'esperimento di stampa 3D.

I sette membri di Missione 70I rappresentanti di varie agenzie spaziali internazionali continueranno la ricerca e la manutenzione del laboratorio nell'ultima settimana del 2023. Inoltre, avranno tempo per rilassarsi, aprire regali, condividere i pasti e comunicare con le loro famiglie durante le vacanze. L'equipaggio invia i propri pensieri e auguri dall'orbita, a simboleggiare un messaggio di unità ed esplorazione durante le festività natalizie.