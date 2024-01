26 trucchi per ottenere il router perfetto con le istruzioni AI

Il potenziale di questi modelli è enorme, ma i risultati sarebbero molto migliori se il nostro sistema fosse chiaro e tangibile.

L’intelligenza artificiale ha ancora bisogno dell’aiuto umano. Il potenziale di questi modelli è enorme, ma i risultati sarebbero molto migliori se il nostro sistema fosse chiaro e tangibile. Quando si interagisce con ChatGPT, A metà volo Anche Un poetaDobbiamo, per esempio Scegli bene il tuo router.

Qui ve ne lasciamo alcuni Ingegneria rapida Di base. Una serie di istruzioni che puoi includere nelle tue richieste per ottenere risposte più precise. 26 trucchi Consigliato dal team di ricerca di Facebook e Llama 2, ma vale anche per GPT-4 e il resto dei modelli.

Vai dritto al bersaglio. Non abbiamo bisogno di imparare o affinare quando si tratta di intelligenza artificiale. Con i modelli linguistici non abbiamo bisogno di scrivere istruzioni dettagliate o di usare un linguaggio formale. Nessun “per favore” o “mi piacerebbe”. I comandi diretti e semplici danno risultati migliori.

Specifica a chi è diretto. La risposta dell’intelligenza artificiale varia a seconda di chi diciamo che è diretta. Non è che diamo una risposta agli anziani, agli esperti di automobili o agli atleti professionisti. Identificare il pubblico nel prompt aiuta a concentrarsi sul tipo di risposta.

Dividere il compito. Invece di cercare di ottenere ciò che vogliamo in un unico prompt, è consigliabile che le richieste più complesse si trasformino in una conversazione, con istruzioni più semplici. Ad esempio, chiedi loro di creare prima un elenco, quindi di estrarre elementi specifici e quindi di trovare le relazioni tra loro. Se vi chiediamo direttamente di trarre delle conclusioni, non sarà efficace.

Evita istruzioni negative. I modelli linguistici funzionano meglio quando diciamo loro che devono “fare” una cosa specifica, ma hanno difficoltà a evitare determinate azioni. Le raccomandazioni degli esperti sono di evitare di dire alle persone di “non fare” qualcosa.

Spiegamelo come se avessi 11 anni. Se abbiamo bisogno che l’IA ci spieghi una domanda o abbiamo bisogno di una risposta chiara e semplice, un trucco è chiederle di spiegarcela “in termini semplici”; “Come se avessimo undici anni”; Come “Se siamo studenti del primo anno di filosofia” oppure “Se sei in una scuola con bambini”. L’intelligenza artificiale cercherà di adattare il linguaggio per renderlo più semplice.

Ti darò una mancia di 100€ se mi dai una soluzione migliore. L’intelligenza artificiale comprende il rinforzo positivo. Se gli chiediamo di fare meglio, ci ascolterà. Ma se la “incoraggiamo”, capirà che deve dare una risposta eccezionale e cercherà elementi differenziali.

Dare esempi. Un'altra opzione è fornire all'IA un esempio simile a quello che stai cercando. Ad esempio, dagli due possibili risposte e chiedi all'IA di darti due o tre risposte aggiuntive. Gli esempi ti aiuteranno a restringere la ricerca di informazioni.

Usa le partizioni. Quando creiamo un prompt, c'è un'opzione per crearlo su più righe. Possiamo iniziare con “###Istruzione###”, seguito da “####Esempio###” o “###Domanda###”. Ciò consente di organizzare la domanda e di comprendere meglio l’intelligenza artificiale.

Aggiungi il comando “Devi”. Se vogliamo ottenere qualcosa di specifico, possiamo aggiungere la parola “MUST” in maiuscolo. Ciò costringerebbe l’IA a soddisfare i requisiti, altrimenti potrebbe semplicemente offrire alternative o essere distratta.

Aggiungi “Sarai punito”. Questo è l'opposto della mancia. L’IA cerca anche di conformarsi se chiariamo che sarà punita. Si impegnerà a portare a termine il compito nel migliore dei modi.

Lascialo rispondere come un essere umano. Il materiale relativo all'IA è scritto molto bene, ma tende ad essere piuttosto meccanico. Usando la frase “risponde normalmente” o “come un essere umano” otterremo risposte più naturali e meno danni alle ossa.

Pensa passo dopo passo. Se stiamo cercando risposte più ponderate o meglio organizzate, la cosa raccomandata è “pensare passo dopo passo”. Ciò farà sì che l’IA spieghi chiaramente le sue ragioni.

Lascia che sia neutrale. “Assicuratevi che la vostra risposta sia neutrale e non basata su stereotipi” è un’istruzione che può aiutarci affinché l’intelligenza artificiale non si basi sui primi dati che conosce, che in molti casi possono essere basati su informazioni distorte. L’intelligenza artificiale analizzerà queste fonti e deciderà in anticipo se contengono determinati stereotipi. La verità è che le aziende amano OpenAI o Google aggiungono effettivamente un livello precedente alle affermazioni Per evitare pregiudizi, ma dando noi stessi le istruzioni otterremo una risposta più neutrale.

chiedi di me. Attualmente, i modelli di intelligenza artificiale non sono ancora collegati al nostro profilo, ma possiamo fornire loro informazioni su di noi in modo che possano modellare le loro risposte. Un'opzione nei suggerimenti è dirgli: “D'ora in poi, vorrei che tu mi facessi delle domande”. Quindi l’IA ci farà domande specifiche e poi ci darà la risposta adeguata.

Fateci una prova. Immagina di voler comprendere una teoria o un'idea. Possiamo chiedere all'IA di creare eventualmente un test per noi e di non darci la risposta. Infatti possiamo dirti che ti daremo una risposta e tu dovrai dirci se è corretta oppure no. Finché non troveremo la risposta corretta, la soluzione non sarà confermata.

Assegna un ruolo. Un’altra opzione è dire all’IA che d’ora in poi avrà un ruolo specifico. Un insegnante di fisica, una rivale arrabbiata o una madre amorevole. In questo modo determineremo rapidamente le tue risposte.

Stabilisci i confini. Restringere il campo di applicazione aiuta l’IA a sapere dove cercare o come fornire la risposta. Si consigliano dei limiti, da “massimo 1.000 parole” a “tornami in forma tabellare” a “nessuna X”.

Ripeti le parole chiave. Se vogliamo che la risposta sia entusiasmante, la cosa più entusiasmante che possiamo dire all’IA per suscitare il suo interesse è spiegare che la cosa più interessante è suscitare il suo interesse più volte.

Identifica le tue fonti. “Non si basa su documenti precedenti al 2020” o “Non tiene conto della fisica moderna”. L’intelligenza artificiale ha un gran numero di fonti, ma possiamo ottenere anche risposte diverse se la costringiamo a fare affidamento solo su una parte di esse.