Ottieni più FPS in Dead Island 2 per PC con la scheda delle quattro impostazioni grafiche “stupide”.

Sembra incredibile, ma Dead Island 2 è finalmente qui con noi. Se lo hai giocato su PC, infatti, sei doppiamente fortunato perché Dambuster ha realizzato una versione abbastanza buona; Non hai bisogno hardware Troppo caro Gioca a 60 fps (prende i requisiti minimi e consigliati come un’approssimazione approssimativa) Inoltre viene fornito con una fase di precarico dello shader che è utile. Il nostro collega Alejandro Pascual Felice fine con Dead Island 2 Fuori dall’ufficio tecnico, quindi valeva la pena aspettare.

Ora, non è un segreto che gli acquari non si accontentino solo dei risultati “giusti” e se vuoi ottenere di più dal tuo gioco, sei nel posto giusto. Sotto queste righe, hai le nostre impostazioni di configurazione ideali per prestazioni ottimali sul tuo PC, anche se non fa male provare un po’ sul tuo PC. L’isola morta 2 Non ce l’ha standard compattoquindi dovrai utilizzare MSI Afterburner, l’overlay GeForce Experience o uno strumento simile se intendi eseguire i test.

Requisiti di sistema di Dead Island 2

Qualche settimana fa, Deep Silver ha condiviso una tabella dei requisiti di Dead Island 2 attraverso il proprio sito Web e all’epoca le cose sembravano nella media: eseguire un i9-9900K a 1080p e 60 fps potrebbe essere eccessivo, ma vedi. Che alla fine non serve nulla di esagerato. A titolo dimostrativo, mentre scrivevo l’articolo, ho utilizzato l’attrezzatura fornita dai compagni Nvidia che include RTX 3080, i9-10900K e 32 GB di RAM. Riproduzione a 1440p senza Ultra HD, con una media del 99% 98 fps.

Si consiglia inoltre di scaricare il driver 531.68 da Nvidia.

minimo consigliato alto super prestazione 1080p | 30 fps 1080p | 60 fps 1440 pagina | 60 fps 4K | 60 fps Sistema operativo Sistema operativo Windows 10 Sistema operativo Windows 10 Sistema operativo Windows 10 Sistema operativo Windows 10 Guaritore AMD FX-9590 Intel Core i7-7700HQ AMD Ryzen 5 5600X Processore Intel Core i9-9900K AMDRyzen77700X Processore Intel Core i5-12600K AMD Ryzen 9 7900X Intel Core i7-13700 k ariete 10GB 16 gigabyte 16 gigabyte 16 gigabyte Scheda grafica AMD Radeon RX 480 GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 6600XT GeForce RTX 2070 Super AMD Radeon RX 6750XT GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6950XT GeForce RTX 3090 magazzinaggio 70GB 70GB 70GB 70GB READ Kojima spiega perché ha scelto Xbox per il suo prossimo gioco: "Gli altri pensavano che fossi pazzo"

Le impostazioni grafiche sono consigliate

questo è tutto Modifiche generali di Dead Island 2, e la maggior parte dipende dalle tue preferenze: hanno un effetto abbastanza proporzionale sulle prestazioni, se ce ne sono. Ti consiglio di utilizzare le impostazioni predefinite ed eseguire alcuni test in uno dei programmi di cui sopra per vedere quale funziona Voi FPS medio, quindi blocca manualmente il frame rate appena sotto quel numero. Ad esempio, se hai una media di 72 fps, potrebbe piacerti Modalità limite a 60 fotogrammi al secondo. Se il numero è troppo basso (~30), aggiunge il motion blur.

Risoluzione: l’originale per il tuo schermo

Modalità finestra: la finestra è preferibilmente senza bordi

VSync: disattivato

Numero massimo di immagini al secondo: tra 60 e 120

Campo visivo: 100 gradi

Effetto movimento: 0

HDR attivo: come desideri

Luminosità (DSR): come desideri

Luminosità (HDR): come preferisci

Estensione HUD: come desideri

Impostazioni avanzate

qualità globale:

Arrotondamento della linea: l’attenuazione temporale (TAA) è elevata

Distanza di visione: media

Post-elaborazione: Ultra

Ombre: alte

Corpo: alto

Effetti: alti

Dettagli della vegetazione: super

SSAA: Fantastico

Ombre indirette: super

Riflessioni dell’area dello schermo: Ultra

Qualità dello shader: Ultra

Chiudere il gioco a 60 fps è facile da ottenere anche su piattaforme di fascia media, ma se vuoi 120 fps dovrai giocare con FSR 2 e versioni successive.

Dead Island 2 sta lavorando Unreal Engine 4 Motore, che conosciamo bene perché è uno dei giochi più popolari e diversificati dell’intera industria dei videogiochi. Nessuna complessità inutile in stile ray tracing o parametri difficili da misurare, stiamo praticamente andando qui con ciò che chiamiamo “Jack, Knight e King” – sapendo che il gioco a volte sta consumando Circa 7 GB di VRAM, è una buona idea attenuare un po’ le trame e la distanza di visualizzazione; Ma scommetti su ombre e luci dove ha senso. Evita il downsampling con FSR, se puoi.

AMD FidelityFX

AMD FidelityFX Super Risoluzione 2: Disabilita

Ombreggiatura variabile AMD FidelityFX: abilitata

