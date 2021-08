Fortnite Crew ci porta una skin Burning Wolf e maggiori dettagli a settembre

Fortnite Crew è un servizio fornito da Epic Games alla community battaglia reale. Il suddetto servizio avvantaggia tutti gli abbonati di una serie di skin esclusive e altri premi su base mensile. Per questo e mentre stai per entrare a settembre, ti racconteremo tutto ciò che il servizio ha preparato per il nono mese dell’anno.

Per l’occasione, le skin offerte faranno parte di The First Shadows, un’edizione cosmetica che arriverà esclusivamente attraverso questo servizio. Le prime skin si chiamano Burning Wolf, e saranno le prime delle tre skin realizzate per questo mese.

Burning Wolf è un agente dotato di una potente spada e scudo che migliora il suo carattere onorando il suo nome. Nel frattempo, la pelle verrà dallo zaino retrò Burning Fangs e dall’ascia Burning Fangs.

Il pacchetto di contenuti Burning Wolf sarà disponibile per tutti gli abbonati alla crew Fortnite a partire dal 31 agosto. Vale la pena notare che se ti iscrivi a Crew, avrai la possibilità di ottenere 1.000 V-Bucks e l’accesso istantaneo al Battle Pass per la stagione in corso. Tuttavia, se possiedi già il pass, sarai ricompensato con un rimborso di 950 V-Bucks.