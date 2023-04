WhatsApp lancia una nuova funzione: il salvataggio dei messaggi temporanei

“Rimani in chat” è Nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp nelle prossime settimane. L’app di messaggistica ti consentirà di salvare messaggi temporanei nelle chat degli utenti.

Sebbene l’essenza dei messaggi temporanei sia che questo contenuto non può essere salvato, WhatsApp ritiene che a volte gli utenti debbano “conservare un memo vocale occasionale o alcune informazioni importanti”.

Questi messaggi verranno salvati, organizzati per chat, nella cartella “Messaggi conservati”.

Per non sacrificare la privacy degli utenti che hanno inviato il messaggio, WhatsApp ha dato loro un “superpotere” sotto forma di lucchetto, in modo che il destinatario non potesse salvare il contenuto Se il proprietario lo decide. In altre parole, quando qualcuno salva il tuo messaggio, l’app ti avviserà in modo che tu possa decidere se dare o meno il tuo consenso.

I messaggi temporanei sono arrivati ​​su WhatsApp nel 2021, con i quali è possibile impostare un limite di tempo In modo che possano essere visti prima che vengano completamente cancellati. Questa funzione aggiunge un altro livello di privacy proteggendo i messaggi dagli screenshot.

Scoprire: Ora puoi fissare un appuntamento per il passaporto con WhatsApp seguendo questi passaggi

WhatsApp è una delle piattaforme che ha investito di più in funzionalità legate alla privacy e alla sicurezza dei propri utenti, come la crittografia end-to-end che impedisce a terzi di violare una conversazione privata. Tuttavia, molti governi sono contrari alla crittografia, considerandola un ostacolo alle loro attività contro la criminalità organizzata.

Questa settimana, WhatsApp si è unita ad altre piattaforme di messaggistica per impedire l’approvazione di una legge del Regno Unito che le costringerebbe a violare la crittografia.