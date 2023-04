Apple e la loro idea futuristica di proiettare lo schermo dell’iMac su qualsiasi parete

manzana Sta ancora cercando modi per migliorare il suo iMac, e spesso tutte queste idee all’avanguardia ea volte ridicole finiscono in brevetti che non sappiamo se in futuro vedremo riflessi in un vero dispositivo.

E gli ingegneri Apple hanno pensato a una tecnologia in grado di espandere uno schermo iMac Quando proiettato su superfici vicine come pareti.

Questo Brevettato Legato a un altro dove veniva proposto un iMac realizzato con un unico pannello di vetro, e ora lo sono premiato Brevettato per fare in modo che gli iMac utilizzino qualsiasi spazio sulla parete per visualizzare lo schermo.

Per giustificare il brevetto, Apple commenta che i vari dispositivi di input e output possono essere realizzati con materiali antiestetici o rendere difficile il funzionamento dei dispositivi di input e output.

USPTO

Soluzione proposta con brevetto

La soluzione che propongono è quella di utilizzare le superfici intorno a una lima computer Come le pareti, questo dispositivo elettronico futuristico può essere dotato di un “display che aiuta a ottimizzare lo spazio utilizzato per fornire uno sbocco visivo all’utente”.

“La parete posteriore dell’alloggiamento può contenere una lastra di vetro o un’altra struttura trasparente attraverso la quale i proiettori proiettano immagini su superfici vicine e attraverso la quale i sensori di immagini e altri sensori ottici ricevono luce.‘, si legge nel brevetto.

In generale, questo significa che il retro dell’iMac è di vetro e Apple vuole rendere il computer effettivamente visibile, ma con diverse parti dello schermo mostrate.

“Sebbene le fette… non possano essere visualizzate direttamente, la fotocamera sul retro del dispositivo o altri circuiti del sensore di immagine possono acquisire un’immagine contenente le fette… e questa immagine può essere visualizzata in tempo reale sullo schermo allineato con le posizioni delle parti bloccatecommenta.

Ovviamente è solo un brevetto e non vedremo qualcosa di simile a breve termine, per quelli di Cupertino, si assicurano che questo tipo di invenzione possa essere possibile nei prossimi decenni.