Carina IA, l'amica galiziana di LuzIA

È nato a Vigo da un uomo d'affari Daniele Daconiache verrà aggiunto successivamente Noè Asensioa quattro mesi dal lancio, Carina IA Gli utenti sono già circa mezzo milione e alcuni Si prevede che raggiungerà i cinque milioni entro la fine del 2024. Supponendo che mantenga l’attuale tasso di crescita del 35.000% nei primi mesi di vita.

Karina I È un rivoluzionario assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, che si integra perfettamente nella tua vita quotidiana Tramite WhatsApp. Con lui Connessione internet costante Con tempo reale e un'ampia base di conoscenze, “Karina diventa il tuo braccio destro digitale, fornendo soluzioni pratiche alle tue sfide quotidiane”, afferma il CEO.

Lo strumento si caratterizza per la sua semplicità e facilità d'uso ed è in grado di portare l'intelligenza artificiale a utenti di tutti i tipi, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno abilità nell'uso della tecnologia. Tra i suoi lavori attuali, Riconoscere e trascrivere testi e registrazioni audio, accedere a informazioni aggiornate e consigli personalizzati, informazioni o previsioni meteo, Tra molti altri. Tutto questo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in quasi tutte le lingue.

L'avatar di Kareena.

Come una seconda madre

“Lo scopo è democratizzare il più possibile e mettere tutti i vantaggi dell’intelligenza artificiale al servizio di tutti i vantaggi dell’intelligenza artificiale”, afferma Daconia. Anche questo è importante Dopo che sua madre lo ha ispirato a scegliere il nome Dalla soluzione. “Sì, anche mia madre si chiama Karina, e questo è una sorta di apprezzamento per il sostegno che mi ha sempre dato e per i tanti problemi che mi ha aiutato a risolvere nella vita”. Anche il design dell'avatar corrisponde a Dacuña.

A programma si accede Tramite WhatsApp e scaricalo gratuitamente Per gli utenti. Ciò significa che, al momento, mancano le modalità per generare reddito, cosa che non sfugge nemmeno al CEO.

Una volta raggiunta una massa critica sufficiente, Intento di espandere il business incorporando nuove funzionalità nel modello B2B. “Vogliamo costruire un ecosistema in cui anche i compiti più noiosi, come prenotare un hotel o un ristorante, acquistare un biglietto o chiamare un taxi, possano essere svolti… e quando aggiungiamo funzionalità, il valore di Carina diventerà ancora più significativo.” .

Karina e Luzia sono simili ma non uguali

La storia presentata finora da Dacuña è così simile a quella dei promotori di LuzIA, che sembra quasi necessario chiedere a Dacuña quali siano le differenze.

“Una cosa che ci distingue è la connettività in tempo reale, un’altra è l’intento Concentrarsi maggiormente sui lavori pratici. Non vogliamo che l'utente trascorra ore con l'IA a livello di conversazione o di intrattenimento, ma piuttosto che sia qualcosa di agile, che entra nell'assistente per risolvere un problema e lo lascia pochi minuti dopo averlo risolto e completato l'attività. “

Un mercato che può ospitare diversi rappresentanti

Quanto all'emergere di assistenti intelligenti che si rivolgono al grande pubblico, non sia già diventato eccessivo, Daconia si rende conto che stiamo parlando di un nuovo mercato in cui c'è abbastanza spazio per diversi attori. Inoltre non crede che arrivare primi sia la cosa più importante, ma piuttosto la capacità di fornire valore aggiunto a seconda degli obiettivi che ciascuno si pone.

“La mia opinione è che tutte queste soluzioni siano tempestive perché lo sono Il prossimo passo nella naturale evoluzione di Google. Se qualche anno fa tutte le aziende volevano comparire sulle Pagine Gialle perché era la guida del momento e poi passavano a Google, ora è naturale che queste aziende inizino a passare agli assistenti virtuali.