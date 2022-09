Xiaomi abbassa il prezzo di uno dei suoi mostri più potenti

Hai l’opportunità di ottenere uno Xiaomi potente e completo. Il prezzo scende, ma le unità sono poche.

Non l’ho consigliato tanto quanto dovrei, ma è un ottimo acquisto. Il PICCOLO F4 5G situato in 389€ Nella sua versione più potente, con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Hai la possibilità di riceverlo a casa velocemente e gratuitamente con AliExpress Plaza. Nessun problema o preoccupazione.

Bel design, display dai colori forti, un chip con molta forza bruta e praticamente tutto ciò di cui potresti aver bisogno. lo smartphone Xiaomi È un acquisto per fare molti chilometri, Un dispositivo completo che ti accompagnerà per molti anni.

PICCOLO F4 5G Acquista su AliExpress: PICCOLO F4 5G

Questo Xiaomi è una vera bestia

Qualcomm Snapdragon 870

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

Display da 6,67 pollici Full HD + 120 Hz AMOLED

3 fotocamere posteriori

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 67 W

USB-C, NFC, 5G

Il Qualcomm Snapdragon 870 Lavora come leader in POCO. Parliamo di un segmento forte Affronterai le applicazioni più esigenti, non avrai lamentele sulle prestazioni del protagonista. Sai, ottieni la versione più completa di tutte, con alcune cose divertenti 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Sull’interfaccia del dispositivo cinese, Pannello AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione Full HD+, 120Hz. Trasuda colore e si muove alla massima velocità e potrai goderti i migliori contenuti multimediali al massimo. Ma attenzione, quando provi uno schermo come questo, non puoi tornare indietro, è agganciato.

Scatterai buone foto in tutti i tipi di scenari grazie a Tripla fotocamera di questo piccolo contare per uno Fotocamera principale da 64 MPun angolo ampio 8 MP e sensore totale 2 megapixel. Nella parte frontale, invece, c’è una fotocamera da 20 MP per i tuoi selfie.

La batteria del nostro protagonista arriva 4500 mAh e lei Ricarica rapida da 67 W. Dovresti uscire di casa con solo il 5% rimasto? Non preoccuparti, con pochi minuti di connessione, un dispositivo POCO può ripristinare ore e ore di alimentazione. Anche il cellulare Xiaomi non manca di nulla Connettività 5G e NFC.

POCO F4 5G è un telefono cellulare che ti offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e che godrai di grandi prestazioni per anni. Se stai cercando un terminale potente ma non vuoi spendere una cifra esorbitante, POCO è un’ottima opzione.

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa notizia, Andro4all riceve una commissione. giuntura Al canale delle offerte Andro4all Per vedere le migliori offerte prima di chiunque altro.