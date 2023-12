GOG offre cinque giochi per PC per i suoi saldi invernali, con oltre 6.000 sconti

RSaldi invernali GOG Hanno iniziato con oltre 6.000 Videogiochi senza DRM CD Projekt ha annunciato sconti fino al 90% sui computer. Azienda polacca responsabile Cyberpunk 2077 E The Witcher 3: Caccia Selvaggia Rinunceremo a cinque partite Da PC per tutta la durata della promozione, che termina il 4 gennaio.

Il primo di questi titoli è: La leggenda dei guardiani: la carriera del Dungeon MasterChe può essere eseguito su computer Windows, Mac e Linux. Questo è un gioco di strategia sviluppato da Goblinz Studio nel marzo 2020. Contiene elementi Gestione dei sotterranei Di stile Custode della prigione Con la meccanica Roguelet. I giocatori dovranno scalare i ranghi della Dungeon Company, assumere e gestire mostri, impedire agli eroi di ottenere bottino e affrontare conflitti con il personale e altri eventi.

A Scaricalo gratuitamente Devi solo allungare la mano questo link E crea un account GOG gratuito se non ne hai uno. L’aggiunta di un titolo alla Raccolta digitale di GOG richiede il consenso a ricevere comunicazioni di marketing dal negozio CD Projekt. La leggenda dei guardiani: la carriera del Dungeon Master Sarà gratuito Fino al 4 gennaio 23:59 ora della penisola spagnola. I seguenti titoli gratuiti verranno annunciati gradualmente.

Ci sono specialità del giorno e vendite senza precedenti

Oltre alle promozioni attive fino alla stessa data, Ogni giorno c’è un’offerta speciale su GOG. Al momento in cui scrivo, questo è scontato del 20%. Atari 50: celebrazione dell’anniversario, che lo lascia alle 27.26. Nel La sezione GOG è dedicata alle offerte invernali C’è una sezione incentrata sui titoli che prima non erano così economici in questo negozio, ad es Divinità: peccato originale 2 per le 13.50, Adorazione dell’agnello per 13.84, Le origini dell’era del drago Per 3,69 f Uncharted: Thieves’ Legacy Collection per la versione 25.05 .