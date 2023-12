Installare la prima beta di iOS 17.3 non è una buona idea: vi spieghiamo perché

Se qualcosa va storto, dovrai aspettare un mese per risolverlo.

iOS 17.3 Beta 1 sarà leggermente diverso dalle altre versioni

Con l’introduzione della versione ufficiale di iOS 17.2, Apple ha incorporato nuove importanti funzionalità, Come l’app Diario, la playlist di Apple Music e la possibilità di rispondere ai messaggi nell’app Messaggi con adesivi. È però giunto il momento di rivolgere la nostra attenzione La prima versione beta di iOS 17.3.

Questa versione di prova presenta alcune caratteristiche, poiché si consiglia di astenersi dall’installarla sul dispositivo principale al momento del rilascio. Si consiglia di attendere perché in caso di malfunzionamento, Sarà necessario eseguire il downgrade o affrontare possibili guasti fino al rilascio della seconda versione.

Tra una copia e l’altra possono passare settimane

iOS 17.3 Si distingue per la sua unicità rispetto alle precedenti versioni di prova. A partire da iOS 15.3, Apple ha adottato una pratica Avvio della prima versione dopo la pubblicazione della versione 2, seguito da un periodo di tempo di almeno un mese prima dell’invio della seconda beta. Dato che è la fine dell’anno e un periodo di vacanze per gli sviluppatori, questa pausa è comprensibile. Ciò è stato nuovamente raggiunto, poiché martedì scorso Apple ha lanciato la prima versione beta di iOS 17.3.

Se si verificano problemi nella prima beta di iOS 17.3, lL’aggiornamento non sarà possibile finché non verrà rilasciata la seconda versione, il che significa attendere un mese, a meno che non si scelga di tornare alla versione precedente, ovvero iOS 17.2, che è la versione stabile. Anche se questa situazione potrebbe non essere la più desiderabile.

Tuttavia, negli ultimi due anni, con iOS 15 e iOS 16, Apple Ci sono volute solo due versioni beta prima che venisse rilasciata la versione finale. Pertanto, per aggiornare a iOS 17.3 basterà attendere un mese e mezzo, se Apple mantiene le pratiche precedenti. Le novità di questa versione sono:

Playlist collaborative su Apple Music – Una funzionalità prevista in iOS 17.2 ma che è stata ritardata.

– Una funzionalità prevista in iOS 17.2 ma che è stata ritardata. Un nuovo sistema di sicurezza per iPhone– Alcune azioni, come l’accesso al portachiavi iCloud, richiedono l’autenticazione con Face o Touch ID.

