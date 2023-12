Spotify consentirà ai suoi utenti di creare “playlist” utilizzando l’intelligenza artificiale dalla sua app | Musica | divertimento

Ti sei trovato in una situazione specifica in cui ne avevi bisogno? elenco di riproduzione Per passare il momento? IL intelligenza artificiale Può essere il tuo alleato nella creazione di playlist in… SpotifyQuesta è una funzionalità già disponibile per alcuni utenti dell’app.

Questa è una nuova funzionalità in cui hai la possibilità di scrivere istruzioni da Spotify e L’intelligenza artificiale integrata creerà elenco di riproduzione Tra pochi secondi. Puoi digitare comandi come “canzoni”. Jazz Concentrarsi sul lavoro” o “canzoni elettroniche con suoni sperimentali per esercizio”, e programma A. progetterà elenco di riproduzione per te.

Puoi anche chiedere al chatbot di creare una playlist filtrando i brani di un artista attorno a un argomento specifico. Ad esempio, “canzoni di Taylor Swift per dimenticare il mio ex” o “canzoni d’amore di Shakira da cantare sotto la doccia”.

Quando Spotify ti presenta una playlist, puoi eliminare i brani che non desideri includere nella playlist elenco di riproduzione Oppure modifica la tua ricerca per renderla più specifica per ciò che desideri.

Questo aggiornamento richiederà del tempo per raggiungere tutti gli utenti

Sebbene Spotify abbia confermato che questa funzione di intelligenza artificiale è disponibile per alcuni utenti, ha sottolineato che si tratta semplicemente di test per migliorare l’esperienza.

“Conduciamo regolarmente una serie di test. Alcuni di questi test finiscono per aprire la strada alla nostra esperienza più ampia, mentre altri servono solo come informazioni importanti”, ha detto al sito un portavoce di Spotify. TechCrunch. “Non abbiamo altro da condividere in questo momento”, ha aggiunto. (E il)