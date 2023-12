iPhone 15 Pro è il regalo tecnologico perfetto per questo Natale

L’iPhone 15 Pro è diventato a pieno titolo una star della telefonia mobile Apple. Per questo ci sono non pochi motivi per giustificare un acquisto che nella configurazione più bassa (128 GB) costa 1219 euro e in quella più alta (1 TB) 1849 euro.

Design elegante e leggero

L’elemento stellare della serie 15 è il titanio, un materiale utilizzato nei veicoli spaziali. Questo ha una doppia funzione su un dispositivo Apple: lo fa molto Più leggero con maggiore resistenza Ai successi. L’interno è realizzato in alluminio riciclato al 100% e il retro è in vetro opaco.

Nonostante questa importante aggiunta, la cosa più sorprendente è che le loro forme curve sono diventate più arrotondate, il che significa che oltre ad avere un aspetto più elegante, la loro presa è più comoda. È l’iPhone con le cornici più sottili della storia.

Nuovo contatto

A causa dei requisiti dell’Unione Europea, i residenti di Cupertino hanno dovuto abbandonare il proprio sistema di connettività e ricarica a favore di uno standard internazionale: USB-C 3.2. Questo connettore ha il doppio vantaggio di essere diventato popolare negli ultimi anni e di avere una velocità di trasferimento dati molto elevata, 20 volte più veloce del cavo precedente (10 Gbps). Quindi i pochi che utilizzano ancora questo sistema per trasferire i propri file noteranno un notevole calo in questo tipo di operazione.

Nuove fotocamere e schermo simile

Il telefono iPhone 15 Pro è dotato di tre fotocamere, la fotocamera principale grazie al sensore Quad Pixel che fornisce una qualità fino a 48 megapixel. Con un alto livello di colore e un teleobiettivo 2x di qualità ottica. e fino a x3 per estrapolazione.

Anche la modalità Ritratto è stata migliorata grazie a un motore ottico che permette di far risaltare più sfumature e valorizzare i colori, oltre ad abilitare un sistema di zoom continuo che permette di avvicinarsi al soggetto in modo naturale.

Vale la pena notare che è anche il primo modello che registra video 3D in modo tale che i ricordi possano essere ripristinati nella realtà virtuale quando è disponibile un dispositivo di realtà virtuale. Sono disponibili diverse qualità video con variazioni di fps che vanno da 24 a 240, rallentatore, modalità cinema…

Schermo da 6,1 pollici molto simile ai modelli precedenti con frequenza di aggiornamento dinamico di 120 Hz a piena potenza e tecnologia OLED Che fornisce colori molto brillanti. Lo schermo rimane sempre attivo, anche se il tuo iPhone è bloccato, e puoi controllare le informazioni senza dover interagire con il dispositivo. Tuttavia, è disponibile l’opzione per disattivare questa funzione se si desidera aumentare la prestazione della batteria, che in condizioni di utilizzo normale dura appena un giorno. Il dispositivo rileva anche se è riposto in tasca o capovolto e si spegne automaticamente. Lo schermo è realizzato in Ceramic Shield, che è più resistente di qualsiasi vetro presente in qualsiasi altro smartphone.

Pulsante di azione

Di tutte le notizie, questa era probabilmente la notizia che Ha scatenato più aspettative in modo intuitivo perché significa che il pulsante di disattivazione dell’audio è scomparso. Ma la verità è che da qui il suono si attiva e disattiva in modo più confortevole. Inoltre, questo pulsante è configurabile dall’utente che può scegliere immediatamente la funzione disponibile: torcia, fotocamera, apertura di un’applicazione specifica… Ciò che manca è che supporti molte opzioni a seconda della pressione dei tasti.

Perfetto per i giochi

iPhone 15 viene fornito con il chip A17 Pro con una GPU hexa-core che è molto più potente del precedente chip A16 e presenta un consumo energetico inferiore. Il chip supporta la tecnologia Ray Tracing Ti consente di divertirti con giochi di qualità simile a quella offerta da una console domestica. Non si verificano ritardi o cali di prestazioni nelle applicazioni graficamente più impegnative.