Naughty Dog si concentrerà interamente sui titoli per giocatore singolo

I creatori di The Last of Us si rifiutano di diventare uno studio dedicato interamente a un singolo gioco come servizio

È stato descritto come il più grande progetto mai realizzato dai creatori di Uncharted e The Last of Us. Ora, dopo un enorme investimento, la prima grande esperienza multiplayer di Naughty Dog rimarrà archiviata a tempo indeterminato su un disco rigido. Ultimissimi di noi online È stato Ufficialmente cancellato.

Non si tratta nemmeno di un rumor (come nel caso del remake di Star Wars KOTOR) bensì di un annuncio fatto dallo stesso studio californiano tramite Rete ufficiale. Ora, questo non è l’unico gioco che Naughty Dog ha attualmente tra le mani: ci sono almeno due titoli in produzione e Entrambe sono esperienze per giocatore singolo. Il che ci porta alla domanda principale: cosa è successo? In sostanza, si rifiutarono di diventare uno studio interamente dedicato al gioco come servizio.

Per prima cosa: il progetto conosciuto internamente come Ultimissimi di noi onlineche viene colloquialmente chiamato “multiplayer in The Last of Us”, il suo sviluppo è iniziato parallelamente a The Last of Us Part 2 che non aveva il multiplayer diretto, il che dimostra che si è trattato di uno sviluppo a lungo termine se supponiamo che all’interno di un mese vedremo la versione modificata su PS5.

In altre parole: molto lavoro è già stato fatto e molte risorse sono state investite. Il problema non è mai stato quello che hai effettivamente fatto o l’esperienza di gioco, ma piuttosto Cosa sarebbe diventata Naughty Dog Da questo punto.

Il dilemma del cane cattivo

In Naughty Dog hanno sempre avuto fiducia nel progetto ed erano contenti di ciò che avevano ottenuto e di ciò che avevano imparato. Tuttavia, a questo punto, da mantenere Ultimissimi di noi online Dopo il lancio, sarà necessario dedicare tutte le risorse dello studio esclusivamente al progetto, in modo da mantenere il gioco in vita dopo il lancio o spostare lo stesso lavoro, tempo, personale e budget su altri giochi per giocatore singolo. Di fronte a questo dilemma, hanno scelto la seconda opzione.

Quando abbiamo raggiunto la piena produzione, l’enorme portata delle nostre ambizioni è diventata chiara. Per rilasciare e supportare The Last of Us Online, dovremo dedicare tutte le risorse del nostro studio al supporto dei contenuti post-lancio per i prossimi anni, che avranno un grave impatto sullo sviluppo dei futuri giochi per giocatore singolo.

Quindi, avevamo due strade: diventare interamente uno studio di giochi dal vivo o continuare a concentrarci sui giochi narrativi per giocatore singolo che hanno definito l’eredità di Naughty Dog.

Ultimissimi di noi online Doveva essere il gioco più grande che Naughty Dog avesse mai realizzato, ma non sarebbe stata la loro prima incursione nelle esperienze multigiocatore online: giochi come sconosciuto Anche L’ultimo di noi Inizialmente offrivano modalità personalizzate che, tra l’altro, non funzionavano sulle versioni PS5 e PC. Tuttavia, a differenza di altri poemi epici, sono sempre stati presenti contenuti aggiuntivi che aumentano il valore delle storie. Perché la narrativa è di gran lunga il punto di forza dello studio.

The Last of Us Online è stato cancellato E adesso questo?

Sappiamo che nello stesso anno ci fu un tentativo di reindirizzare il corso Ultimissimi di noi online Dopo aver ricevuto consigli da Bungie affinché il progetto potesse continuare per anni. Ci sono stati anche almeno 25 licenziamenti nel mese di ottobre che hanno influenzato il progetto. Sappiamo che PlayStation Studios attribuirà maggiore importanza alle esperienze multiplayer in futuro. Soprattutto per i suoi principali privilegi.

Tuttavia, anche Naughty Dog non era pronta a fare questo passo anni dopo la sua formazione. Non senza abbandonare ciò che sa fare meglio.

E adesso questo? Sappiamo anche che negli uffici di Naughty Dog è stata allestita una stanza degli scrittori per lavorare più duramente e meglio sulle storie dei loro prossimi giochi. C’è molto spazio per un nuovo sguardo all’universo sconosciuto (Nonostante la sua spilla sexy) Per quanto riguarda la nuova consegna numerata L’ultimo di noi. Anche per cose nuove.

In ogni caso, i progetti sono più in linea con i grandi successi di PlayStation, cosa che, con ogni probabilità, non sarebbe possibile se continuassero. Ultimissimi di noi online.

