Arriverà in Giappone questo mese

Il gioco ha già aperto le preregistrazioni su Android e iOS, ma per ora sarà disponibile solo per cellulari in Giappone.

Gioco strano È uno sviluppatore conosciuto in tutto il mondo per essere… Creatori di Pokémon, un franchise che non ha bisogno di presentazioni e che vanta anche una forte presenza nel mercato dei giochi mobili, di cui Pokémon GO è uno dei pionieri più importanti e che ha recentemente tenuto un fantastico evento a Madrid. Ora, tornando allo studio sopra citato, questo Sono anche immersi in altri progetticome in questo Terra della Bandail titolo di cui veniamo a parlarvi in ​​questo post.

Tanto Game Freak e WonderPlanet hanno annunciato Pand Landun gioco di ruolo casual con Avventure in mare Quale Arriverà su iOS e Android il 24 giugno. Come puoi vedere, il gioco sta per essere rilasciato, anche se ciò non significa che potremo godercelo lo stesso giorno, dato che il titolo è attualmente Uscirà solo in Giappone, Come mostrato da Gematsu. La verità è che di lui non si hanno notizie Possibile lancio globale Ora.

Come diciamo, Pand Land uscirà gratuitamente in Giappone il 24 giugnoTra pochi giorni i giocatori Ora puoi preregistrarti dal Google Play Store per Android E Dall’App Store per iOS. Inoltre, il fatto che possiamo vedere le loro pagine sulle piattaforme sopra menzionate ci rende facile conoscere maggiori dettagli al riguardo. Una nuova avventura RPG di Game Freak. In effetti, va notato I creatori di Pokémon possiedono questo nuovo IP, mentre WonderPlanet è responsabile dello sviluppo e della gestione del gioco.

Parlando di proposta in quanto tale, come accennato in precedenza, questo gioco Pand Land è un gioco di ruolo avventuroso di navigazione casuale Il gioco è ambientato in un mondo inesplorato, chiamato Pand Land, dove il giocatore diventerà il leader di una squadra di esplorazione e intraprenderà un viaggio alla ricerca di un tesoro leggendario.. Cambiano alcune parole, ma quest’ultima è esattamente quella che indicano nella descrizione del titolo, dove aggiungono anche “Esplorando il vasto mondo, i giocatori scoprono tesori mai visti prima. Esploriamo il mondo condividendo la mappa del tesoro che hai con i tuoi amici.”

Tra le caratteristiche che Pand Land sembra avere possiamo evidenziare che i giocatori dovranno esplorare, con molta libertà, Diversi luoghi di interesse e scopri segretiproprio come avranno fatto anche loro Dungeon da visitare per trovare alleati, ce ne sono più di 400, Sembra; E tesori. Inoltre, come menzionato nella descrizione generale, questo Può essere goduto in collaborazione con amici o familiari. La verità è che sembra una proposta molto interessante.

Bisognerà vedere se il nuovo prodotto di Game Freak raggiungerà finalmente il resto del mondo. Se sì, quando potrebbe avvenire questo lancio? Vedremo tutto, ma per ora non resta che ricordare Pand Land arriverà sui telefoni Android e iOS in Giappone il 24 giugnoE lo faremo gratuitamente.

