Avremo quasi l’intera saga di Final Fantasy su PS Now

Sony è piacevolmente sorpresa dai fan del genere RPG. Possiamo goderci la maggior parte dei giochi di Final Fantasy su PS Now.

Ieri abbiamo appreso alcuni dettagli della conferenza del Tokyo Game Show a Square Enix, in cui i fan sognano di poter ottenere nuove informazioni su di lui. Final Fantasy XVI. Ma intanto i giapponesi hanno annunciato che potremo giocare la maggior parte dei titoli di questa saga Final Fantasy su PS Now.

Il Servizi Non ha smesso di aggiungere giochi al catalogo e recentemente alcuni giochi Square-Enix, come Giogo: automatico. Avremo un nuovo Final Fantasy ogni mese nel catalogo di PS Now.

Abbiamo appreso che i piani per il franchise JRPG veterano attraversano i mesi successivi poiché un titolo al mese sarà consolidato a partire dal leggendario Final Fantasy VII il 7 settembre. Questa versione di Final Fantasy VII è l’avventura originale del 97, non la nuova versione. Il prossimo sarà Final Fantasy VIII Remastered, il 5 ottobre.

Il 2 novembre, Final Fantasy IX sarà quello a colpire il servizio, terminando con il primo classico per PlayStation. Final Fantasy X / X-2 HD Remaster Arriverà il 7 dicembre.

Entro il 4 gennaio 2022 avremo Final Fantasy XII Zodiac EraÈ stata rilasciata la recensione del titolo per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in cui sono stati migliorati gli aspetti giocabili e soprattutto gli aspetti audiovisivi. Questo è un ottimo modo per recuperare alcuni dei grandi classici del genere e della serie Final Fantasy in particolare.

Epic è ancora impressionante, sia con l’arrivo Final Fantasy 7 Remake Intergradato Nell’arena per giocatore singolo, come il successo del suo titolo multiplayer, Final Fantasy XIVche non smise di crescere prima dell’arrivo della sua successiva espansione, Endwalker.