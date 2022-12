“Cali Vere Inno alla Vita”: Sindaco Ospina

A partire dalle 18:00 di questa domenica (25.12.2022), sono attese circa 400.000 persone che scenderanno in piazza negli spazi pubblici, per i vari eventi della Fiera di Cali.

Lo ha annunciato il sindaco Jorge Ivan Ospina, prima dell’apertura ufficiale della festa più popolare e attesa dai calinesi, giunta quest’anno alla sua 65esima edizione.

“Un grande progetto di memoria collettiva, identità, paesaggio, plastica, danza e arti percussive, e un grande progetto che unisce tutto il Paese, nella nostra città”, ha detto Ospina.

Il presidente ha osservato che la mostra vedrà “Salsódromo con 4.300 artisti in scena, feste popolari, amanti della musica e collezionisti, Calle Viejo Carnival; ma soprattutto è un inno alla vita, uno spazio di solidarietà e incontro, un palcoscenico di rispetto per nostra cittadinanza e uno spazio in cui vogliamo rivendicare la cura della nostra casa comune”.

Tra risorse pubbliche e private, Cali Expo investe quasi 19 miliardi di dollari, mobilita circa 100 miliardi di dollari in servizi e occupa circa il 90% degli hotel.

«L’industria dei trasporti, la gastronomia, l’offerta devono esplodere, devo ad esempio segnalare che ci sono posti ristorante già al completo fino alla seconda settimana di gennaio», ha detto il sindaco, sottolineando che c’è stata anche un’alta frequenza di voli nazionali ed internazionali per la nostra città.

Sulla questione sicurezza, il capo del governo regionale ha indicato che esiste un dispositivo per garantire calma e convivenza a chi visita gli spazi espositivi e questo capoluogo.

“Ieri, 24 dicembre, dopo quasi 15 anni, non abbiamo avuto omicidi a Cali, il che è fantastico, ma mantenere un movimento in cui la vita è protetta richiede molte misure… Abbiamo 2.000 poliziotti”. istituzioni statali”, ha sottolineato Ospina.

A proposito dell’apertura della mostra, Argemiro Cortés, direttore di Corfecali, ha sottolineato che la processione del Salsódromo, nel suo quindicesimo anniversario, sarà un grande spettacolo.

“È come guardare un film in sette stagioni. Ogni lavoro include dieci anni di salsa a Cali, dagli anni ’50 ad oggi, avremo più di 10 band, tra cui Grupo Niche, Guayacán, Cali Flow Latino e Salsa en Tacones”. Curtis ha sottolineato.

Va notato che Calle de la Feria si trova sull’autostrada sud-est tra Calle 13 e Carrera 39.

Oltre al Salsódromo, la gente del posto e i visitatori potranno godersi gli eventi della giornata come la Grande Verbena Salsera del Oriente (Unità sportiva Mariano Ramos), Caleño Mega Concert (Calima Shopping Center), Orchestra Festival (Stadio Pascual Guerrero) e il Fiera Campestre e Comunera, dove inizia la programmazione alle ore 17:00

Ingrid Valderuten