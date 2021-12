Catania dall’Italia, Storia Club Italia, Sicilia dichiarata fallita dalla giustizia. Questo è il primo club Immagine di Juan Manuel Vargas Segnaposto Ha iniziato la sua carriera in Europa e lo ha portato alla Fiorentina.

Il tribunale siciliano ha deciso di non accettare le garanzie economiche prestate dai suoi proprietari con la sentenza 263. Catania, (SIGI – Sport Investment Group Italia) Identificata società calcistica italiana con una fondazione di 75 anni.

Ex club peruviano Juan Manuel Vargas, Catania, Ha partecipato alla prima divisione (Serie A) per 17 stagioni in Italia contro la Serie C – prima promozione nel 1954, e 34 seconda (Serie B) –

Il Ministero dei Lavori Pubblici italiano ha richiesto l’opzione Catania Il Calcio ha anche sostenuto la mancanza di garanzie finanziarie e piani di acquisizione del club. La squadra siciliana, secondo il verdetto, potrebbe chiudere la stagione in serie C, ma in stato di bancarotta.

La corte siciliana ha messo Catania Nelle mani di una riunione provvisoria in attesa dell’asta ufficiale e della nomina di un nuovo proprietario, deve sostenere una garanzia di 2,5 milioni di euro.

questa non è la prima volta Catania Crisi di fronte. Hanno perso la serie B per partite truccate nella stagione 2014-2015 e sono stati retrocessi in Serie Tang.

Immagine di Juan Manuel Vargas Segnaposto Arrivato Catania Dall’Italia, dall’Argentina al Colonia, e ha giocato due stagioni (2006-2007 e 2007-2008). Tra il 2008 e il 2015 è stato ceduto alla Fiorentina per quasi 12 milioni di euro in un club dove ha giocato per 7 stagioni.

Immagine di Juan Manuel Vargas Segnaposto Trasferito da Colonia de Argentina Catania E fa il suo esordio in amichevole contro il Palermo. Il giocatore peruviano ha giocato in Italia 63 tornei ufficiali tra Serie A e competizioni nazionali, e ha segnato 6 gol nelle due stagioni in cui ha giocato per la squadra siciliana.

