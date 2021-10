EFE

Hirving Lozano E il difensore del Kosovo Amir Rahmani gli ha regalato la vittoria questa domenica 2-1 A Napoli sul campo della Fiorentina Hanno prolungato la seduta conclusiva del gruppo di Luciano Spalletti. Sette vittorie in sette giorni.

Argentina Lucas Martinez mercoledì Davanti alla Fiorentina al Franசிois Stadium di Firenze Lozano.

nigeriano Victor Osimhen, Il Napoli è il miglior protagonista dell’inizio di stagione Determinato a ottenere la massima punizione Che ha portato al pareggio, ed è stato eliminato in area da Martinez Quarta. Nonostante il fallimento dell’Insignia, Lozano sembrava festeggiare il secondo gol della sua campagna.

Osimhen ha segnato un gol brillante del Cile, ma non in esso Apparvero 50 Rahmani Cross di testa su assist del polare Pyotr Jilinsky.

Un attacco forte e una difesa solida, che aveva già segnato 18 gol in sette partite, ha ceduto solo tre gol, con la squadra di Luciano Spalletti quattro punti di vantaggio. L’Inter, attualmente al secondo posto, e la quinta, terza davanti al Milan, arriva questa domenica ad Atlanta.

‘Chucky’ Lozano ha già segnato 2 gol e 2 assist con il Napoli in 7 partite di campionato locale. Si recherà in Messico per giocare le partite contro El Tri Canada, Honduras ed El Salvador.

