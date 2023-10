Il set-top box Pacific ULL e l’encoder Pacific 9992 consumano meno di 20 watt di potenza Cobalt Digital presenta Pacific al NAB NY 2023

Cobalt Digital tornerà a NAB NY con una linea di prodotti che include la soluzione di crittografia e decrittografia a latenza ultra bassa di Pacific e la sua nuova serie Wave di router integrati.







La produzione dal vivo sarà il tema principale dell’azienda all’evento di New York in qualità di progettista e produttore di hardware e di partner fondatore dell’iniziativa openGear, che offre un’ampia gamma di soluzioni mirate a 12G, alta densità, IP e bassa latenza, tutte progettate crescere al variare delle esigenze dei clienti.







Inoltre, Cobalt porterà la sua pluripremiata piattaforma di codifica e decodifica HEVC 4K a latenza ultra bassa (ULL) PACIFIC al NAB NY 2023. La linea di compressione PACIFIC è una piattaforma definita dal software, aggiornabile e basata su openGear che offre supporto per MPEG -2 e AVC, HEVC e 4K e fornisce alla comunità broadcast professionale opzioni di rete avanzate.







La scheda Pacific ULL-DEC openGear è in grado di decodificare con meno di 10 ms di latenza (per flussi codificati correttamente). La scheda può decodificare uno stream fino a 4K o due stream fino a 3G (e quattro stream l’anno prossimo). Supporta un’ampia gamma di codec audio e protocolli di rete, incluso RIST. Se combinata con l’encoder Cobalt PACIFIC 9992-ENC, questa soluzione può raggiungere una latenza complessiva inferiore a un frame.







Il decoder Pacific ULL e l’encoder Pacific 9992 sono offerti nel formato standard openGear e consumano meno di 20 watt di potenza. Se è necessaria un’unità autonoma, queste schede possono essere combinate con il contenitore Cobalt BBG-1300-FR.







“I nuovi router Wave sono flessibili, facili da usare, si integrano e si adattano a qualsiasi varietà di applicazioni, supportando segnali fino a 12G-SDI. Racchiusi in un sottile telaio 4U da 3,75 pollici di profondità con connettori BNC full-size, questi router inoltre includono una porta Ethernet per controlli basati su dati su IP che consente la configurazione completa, il salvataggio, il monitoraggio e la gestione delle preimpostazioni. “Questo design compatto è specificamente ottimizzato per la riproduzione SDI 12G ma gestisce con facilità velocità SDI inferiori, nonché ASI e MADI, “, ha sottolineato la società.