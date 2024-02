Da questo dipende la capacità dell’umanità di sopravvivere nello spazio.

Come abbiamo detto, sono molti i fattori che in definitiva influenzeranno il modo in cui la vita si svilupperà nello spazio. Ma si ritiene che molti di essi possano essere superati in un modo o nell'altro. Tuttavia, C'è qualcosa di molto preoccupante Per gli scienziati: il microbioma. O in altre parole, la presenza di batteri intestinali all'interno del nostro corpo, che non vediamo, ma che sono di fondamentale importanza nella nostra vita.

Gli esperti parlano della Grande Migrazione che potrebbe verificarsi tra l’umanità se arriverà il momento in cui la vita sulla Terra diventerà troppo instabile. Perché ciò accada, dobbiamo prima Ottieni la soluzione per la maggior parte dei problemi tecnici Il che potrebbe rendere più complicato realizzare il sogno di vivere nello spazio.

Per verificarlo, un team di esperti provenienti da diverse università e centri ha svolto un lavoro approfondito Scopri cosa accadrà loro. Perché questi batteri che compongono il microbioma sono essenziali per la vita, e tra loro assumono processi e responsabilità diverse. È necessario che funzionino e svolgano il loro lavoro, riducendo le tossine o aiutando il corpo quando incontra elementi dannosi.

C'è molto lavoro da fare

lo studio Hanno utilizzato i rapporti a cui avevano accesso che corrispondevano agli astronauti che avevano partecipato a varie missioni nello spazio. E ciò che scoprono non è tutto positivo. Perché hanno dimostrato che molti batteri nel corpo umano risentono degli effetti della permanenza nello spazio ancor più del resto del corpo. Così hanno visto che i batteri sembravano speciali Cambiano a causa dell'influenza della radiazione spaziale E la microgravità, che genera stress superiore ai livelli standard. Ciò, se non si troverà una soluzione, potrebbe significare che l’umanità non sarà in grado di vivere nello spazio per lunghi periodi di tempo.

Secondo loro, molti astronauti che si sono recati sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno mostrato reazioni diverse all'esposizione alle radiazioni. Non esiste uno standard che possa essere applicato In tutti i casi, ciò aumenta la complessità delle indagini. Pertanto, il suo suggerimento per le future missioni degli astronauti, sia della NASA che di altri, è di condurre ricerche più approfondite su questo argomento. Perché credono che questo aspetto importante sia stato lasciato da parte mentre si promuove l’idea della vita nello spazio, mentre al momento c’è ancora molto lavoro da fare.

Raccomandano di utilizzare la Stazione Spaziale Internazionale come centro di test, perché soddisfa tutti i requisiti per diventare un buon terreno per continuare la ricerca. Gli astronauti che sono lì da mesi guardano Esposto alle radiazioni dei raggi cosmici E altre particelle che non sperimentiamo mentre viviamo sulla Terra. La nostra atmosfera di solito impedisce tutto questo, quindi i nostri corpi non sono abituati.

Sorgono potenziali problemi, come l'indebolimento del sistema immunitario degli astronauti a causa dell'esposizione, come è stato scoperto in precedenza. Inoltre, suggeriscono che una permanenza prolungata nello spazio darebbe origine ai corpi delle persone e ai loro microbi Il processo di adattamento ai microrganismi I batteri saranno quelli che si completeranno per primi. Ciò può causare conseguenze estremamente negative per la salute degli astronauti.

Sul tavolo, la proposta avanzata è chiara ed è definita come una raccomandazione in cui si sottolinea l'importanza di condurre più ricerche in questo settore. Perché non credono che l’umanità oggi possa considerare quella vita nello spazio di cui tanto si parla. Prima dovremo farlo Denunciare tutti i rischi Potrebbe essere presente e da lì sviluppare strategie, trattamenti e metodi di azione in grado di curarlo.

Inoltre, ciò avrà un impatto abbastanza forte sul mondo dell'astronomia e dicono che dovrebbero essere introdotti nuovi requisiti per gli astronauti. Sarà circa Capacità di adattarsi alle radiazioni Che ognuno di questi professionisti ha. Per scoprire il livello di ciascuno di essi, ciò che si propone nello studio è di condurre test citogenetici con basse dosi di radiazioni che aiuteranno a dimostrare se sono i migliori candidati per andare nello spazio.

Ciò potrebbe significare che in un ipotetico futuro in Che l’umanità dovrebbe trasferirsi su un altro pianeta O da qualche altra parte nello spazio per continuare la sua esistenza, solo alcune persone possono riuscirci senza avere problemi di salute. Oppure potrebbe diventare un fattore nel determinare chi verrà scelto per quel viaggio. Tuttavia, tutto ciò rientra in realtà nel regno della fantascienza, quindi non saltiamo alle conclusioni.