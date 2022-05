Imbarazzato! Hanno mostrato come sarebbe Cyberpunk 2077 in Unreal Engine 5

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia /cavo

In un programma diverso Film Cyberpunk 2077 Sì, era uno scienziato con un futuro distopico degno di letteratura, cinema e trasformarlo in un videogioco. Tuttavia, dove siamo, CD Projekt non è riuscito a gestire il suo clamore E una serie di decisioni sbagliate ha portato a un lancio disastroso i cui riverberi risuonano ancora con tutti i miglioramenti avvenuti. La storia di questo gioco potrebbe non cambiare, ma le possibilità future, almeno quelle mostrate dalla community, fanno ben sperare al riguardo.

Film Cyberpunk 2077 Sembrerà fantastico in Unreal Engine 5

dopo il disastro Film Cyberpunk 2077L’entusiasta scena dei giochi per computer ha dedicato il suo tempo al miglioramento di CD Projekt RED per fornire un’esperienza simile a quella vista negli anni precedenti e persino a quello che pensavamo sarebbe stato un videogioco con tutti gli elementi di un gioco. Tipo cyberpunk. In questo senso, l’ultimo lavoro ci dà come sarebbe Film Cyberpunk 2077 Se questo è stato fatto in Unreal Engine 5 e i risultati sono impressionanti, te lo mostreremo di seguito.

CD Projekt lavorerà con Unreal Engine per i suoi prossimi giochi

Questo progetto dimostra che rilancio Film Cyberpunk 2077 In Unreal Engine 5 e la community non è stata lenta ad accettare che sarebbe stato bello perché nel motore di Epic Games molte cose che erano state lasciate fuori dal titolo originale a causa della sua storia a scacchi potrebbero diventare realtà.

Nel caso te lo fossi perso: Netflix mostra per la prima volta Cyberpunk: EDGERUNNERS, l’anime di Cyberpunk 2077

Cosa accadrà con Film Cyberpunk 2077? Esiste già una versione per PS5 e Xbox Series X | S sta migliorando notevolmente l’esperienza, tuttavia, CD Projekt RED ha dichiarato che i cambiamenti più importanti sono già stati elaborati e verranno rilasciati nel 2021, quindi sembra che i margini di miglioramento saranno brevi. Naturalmente, la società polacca ha deciso di non affrontare altri problemi e ha dichiarato che i suoi prossimi giochi iniziano con il nuovo lotto di il magoE Sarà sviluppato in Unreal Engine 5.

