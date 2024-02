Scarica WhatsApp Plus 2024 APK: installa l'ultima versione e aggiorna gratuitamente la v17.60 su iPhone e Android – Tendenze | Gioco sportivo

Sei una persona che usa WhatsApp quotidianamente e cerca una nuova alternativa? Passare da un social network all’altro potrebbe non essere l’unica soluzione. Esiste una versione non ufficiale chiamata Whatsapp più, il cui APK v17.60 del 2024 offre funzionalità diverse rispetto alla versione Meta originale. Qui a Depor ti spieghiamo come scaricarlo sul tuo Android o iPhone, nonché i vantaggi e gli svantaggi che otterrai installandolo sul tuo dispositivo mobile. Segui i passaggi che ti lasceremo di seguito e goditi questa applicazione.

Requisiti di installazione di WhatsApp

Per installare e utilizzare WhatsApp in modo efficace, il tuo dispositivo deve soddisfare determinati requisiti a seconda del sistema operativo che utilizza:

Per dispositivi Android:

Avrai bisogno di Android 4.1 o versione successiva.

È necessario disporre di una connessione Internet, Wi-Fi o dati mobili.

È necessario disporre di spazio sufficiente per installare l'applicazione.

Per dispositivi iOS (iPhone):

Il tuo iPhone deve avere iOS 10 o versioni successive.

Allo stesso modo, è necessaria una connessione Internet tramite Wi-Fi o dati mobili.

È necessario disporre di spazio disponibile per installare l'applicazione.

WhatsApp Plus | Ora puoi ricevere tutte le notizie da WhatsApp Plus. Qui vi lasciamo la versione V11.80. (Immagine: Genesi)

Cos'è WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus rappresenta una versione modificata e non ufficiale di WhatsApp, che offre funzionalità aggiuntive non disponibili nella versione originale, come una maggiore personalizzazione dell'interfaccia, opzioni di privacy avanzate e la possibilità di inviare file di dimensioni maggiori. Va notato che WhatsApp Plus non è ufficialmente approvato dagli sviluppatori originali di WhatsApp, il che potrebbe comportare rischi per la sicurezza e la possibilità di essere puniti con la sospensione dell'account a causa della violazione dei termini di servizio.

Sebbene le opzioni di personalizzazione aggiuntive di WhatsApp Plus possano essere interessanti, è necessario utilizzarle con cautela e considerare di preferire la versione ufficiale per garantire una connessione sicura e affidabile.

Come installare WhatsApp Plus V17.60

Inizia facendo un backup delle tue chat WhatsApp.

Tieni presente che i backup richiedono spazio su Google Drive, quindi organizza lo spazio di archiviazione in modo appropriato.

Disinstalla la versione ufficiale di WhatsApp dal tuo smartphone.

Scarica il file APK di WhatsApp Plus V17.60 da questo connessione.

Consenti l'installazione di applicazioni da fonti sconosciute nel tuo browser.

Procedi con l'installazione del file APK scaricato e accetta i Termini di servizio di WhatsApp Plus V17.60.

Inserisci il tuo numero di telefono, verifica il tuo account e imposta il tuo profilo.

pronto! Ora puoi goderti le funzionalità avanzate offerte da WhatsApp Plus V17.60.

Perché scegliere la versione ufficiale di WhatsApp invece di WhatsApp Plus?

La scelta della versione ufficiale di WhatsApp si basa sul suo forte impegno per la sicurezza e la stabilità, supportato da Facebook. L'utilizzo di WhatsApp Plus, proveniente da una fonte non ufficiale, comporta alcuni rischi poiché non offre le stesse garanzie di sicurezza. L'applicazione WhatsApp è caratterizzata da uno sviluppo continuo e dall'introduzione regolare di nuove funzionalità e aggiornamenti, cosa con cui WhatsApp Plus potrebbe non tenere il passo.

La compatibilità e l'esperienza adattiva dell'app ufficiale sono state ottimizzate per un'ampia gamma di dispositivi, funzionalità che potrebbe non essere presente in WhatsApp Plus a causa della sua compatibilità limitata. È importante ricordare che l'utilizzo di versioni modificate come WhatsApp Plus potrebbe comportare la sospensione del tuo account WhatsApp, perdendo così l'accesso ai tuoi messaggi e contatti.

Nonostante le interessanti funzionalità che WhatsApp Plus può offrire, la scelta della versione ufficiale garantisce un servizio sicuro, innovativo e di alta qualità che continua ad evolversi nell'ambito della sicurezza e del riconoscimento globale.