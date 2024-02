Apple testa il servizio clienti utilizzando l'intelligenza artificiale chiamata “Ask”

Apple continua il suo obiettivo di applicare l'intelligenza artificiale nei suoi progetti futuri. Reuters/Mike Segar/

Apple sta espandendo i propri orizzonti nel campo dell'intelligenza artificiale (AI), sviluppando un nuovo strumento chiamato “Ask” progettato per assistere i consulenti del supporto AppleCare.

Questa innovazione promette di rivoluzionare il modo in cui vengono fornite le risposte alle domande tecniche, sfruttando un ampio database interno per creare soluzioni personalizzate e accurate.

Un recente rapporto di MacRumors ha rivelato che la società ha avviato un programma pilota, Fornire l'accesso a questo strumento avanzato a un gruppo selezionato di consulenti affinché possano testarlo e valutarne la fattibilità.

Ask Apple è uno strumento che Apple sta testando per creare app per l'App Store che integrino l'intelligenza artificiale. (Manzana)

Utilizzando l'intelligenza artificiale, si differenzia dagli strumenti di ricerca tradizionali ampiamente conosciuti su Internet, che si basano su algoritmi correlati per fornire risultati standardizzati. “Chiedo” È caratterizzato dalla preparazione di risposte basate sui dettagli specifici inclusi nella query.

Ciò consente, ad esempio, di creare risposte adatte al tipo di dispositivo o sistema operativo menzionato da qualsiasi utente.

Allo stesso modo, questa iniziativa trae il suo valore dalla capacità dei consulenti di farlo Valuta l'utilità delle risposte fornite contrassegnandole come “utili” o “non utili”.creando così un ciclo di miglioramento continuo incentrato sull'accuratezza e l'importanza del supporto fornito e su altre ricerche di miglioramenti.

Lo sviluppo di Ask rappresenta un importante precedente negli sforzi di Apple per ridurre gli errori comuni nei modelli linguistici generativi, come le allucinazioni.

Il nuovo strumento di Apple mira a fare la differenza rispetto ai tradizionali motori di ricerca web. (Yasser)

Questi errori, determinati dalla generazione di risposte errate con un alto grado di sicurezza, sebbene ampiamente accettati, rimangono una sfida importante per l'affidabilità dei file . Amnesty International.

Anche, Limitando la formazione Ask al database di Apple ed eseguendo ulteriori controlli di qualitàCi impegniamo a garantire risposte che non siano solo accurate, ma anche basate sui fatti, tracciabili e fondamentalmente utili.

Il progetto per implementare l’intelligenza artificiale nelle operazioni di supporto di AppleCare potrebbe essere correlato ad “Ajax”, uno strumento interno precedentemente divulgato che alcuni esperti hanno soprannominato “AppleGPT”.

C'è una diffusa speculazione sulla capacità Manzana Integrare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale nella propria offerta di prodotti e servizi, come il CEO dell’azienda ha espresso il suo entusiasmo in varie dichiarazioni per il futuro di queste applicazioni nel 2024.

Apple realizza sempre più progetti utilizzando l'intelligenza artificiale (illustrazione)

Adattamento e utilizzo Modelli generativi Applicazioni come la correzione automatica della tastiera touch sono esempi dell'impegno di Apple verso l'innovazione nell'apprendimento automatico (ML) e nell'intelligenza artificiale.

Questa direzione strategica non solo riflette lo sviluppo tecnologico dell'azienda e del settore tecnologico, ma costituisce anche un precedente Il futuro dell'assistenza clienti e dell'interazione con prodotti e servizi Appleche continua i suoi piani di ulteriore innovazione.

Nei prossimi eventi internazionali come la Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple prevista per giugno, La comunità tecnologica e gli utenti Apple attendono con impazienza ulteriori annunci sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale in iOS 18. E altri progetti che sono in fase di sviluppo e pronti per essere rilasciati presto.

L'implementazione di strumenti come Ask non solo migliorerà in modo significativo l'esperienza dell'utente durante l'interazione con il supporto tecnico, ma potrebbe anche inaugurare una nuova era nel modo in cui viene concettualizzato il supporto clienti basato sull'intelligenza artificiale.

Per ora non resta che attendere i risultati ottenuti nei test e la fattibilità del progetto, nonché come si distinguerà dalla concorrenza tecnologica.