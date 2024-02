L'Hacienda offre spazio a Tomás Miller per lavorare e servire i clienti

Il Dipartimento del Tesoro e delle Relazioni con l'Unione Europea del Governo delle Isole Canarie ha creato un nuovo spazio presso la sua sede Thomas Miller nella capitale di Gran Canaria per ospitare la Corte dei Contratti, il Fondo di Deposito e il Registro Pubblico. La nuova struttura, accessibile dalla porta situata alla confluenza delle vie Nicolás Estevanez e Fernando Guanartemi, sarà aperta al pubblico lunedì prossimo, 26 febbraio, durante l'orario lavorativo dalle 9:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì.

Si tratta di una ristrutturazione complessiva di 828,70 mq di superficie utile suddivisa su due piani, che consente la riorganizzazione degli spazi in aree di lavoro di gruppo, uffici e sale riunioni e il riutilizzo dello spazio abbandonato, precedentemente utilizzato come biblioteca, per nuove funzioni e clienti servizio.

I lavori sono stati affidati alla joint venture Trop Obras y Proyectos e Tecno Instalaciones Elecana per un prezzo di 1,1 milioni di euro (incluso IGIC) e un tempo di realizzazione di 10 mesi, che è già stato completato.

Al piano superiore avrà sede il Tribunale Amministrativo dei Contratti Pubblici della Comunità Autonoma delle Isole Canarie, che è l'organo amministrativo con il potere di risolvere i ricorsi privati ​​in materia contrattuale. Al piano terra ci saranno sale riunioni, una cassetta di sicurezza, che riceve garanzie prima dei contratti pubblici, e un recinto dove il pubblico potrà depositare scritti e documenti a qualsiasi ente o organizzazione pubblica affiliata all'Amministrazione Generale della Comunità Autonoma. Dalle Isole Canarie.

Le nuove strutture soddisfano i più alti standard di qualità in termini di climatizzazione, efficienza energetica, connettività, comunicazioni e protezione antincendio. Inoltre, i nuovi uffici sono completamente accessibili alle persone con mobilità ridotta.