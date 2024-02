WhatsApp funziona con la funzionalità di invio di foto e video in alta qualità per impostazione predefinita Tecno Dottore | rivista

WhatsApp L'azienda sta sviluppando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di inviare foto e video in alta qualità per impostazione predefinita, cosa che può essere abilitata tramite sessione Dall'applicazione.

La piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta ha lanciato l'opzione per inviare foto in qualità HD nell'agosto dello scorso anno, consentendo agli utenti di inviare foto senza perdere la risoluzione sia su dispositivi iOS che Android.

Questo è facoltativo, quindi per inviare una foto ad alta risoluzione, devi allegare la foto dalla galleria e fare clic sul pulsante che la dice.situato nella parte superiore dell'interfaccia dell'app di messaggistica, dettagli stampa europea.

WhatsApp sta ora lavorando a un modo per impostare questo formato come predefinito, in modo che non sia necessario indicare che si desidera inviare in alta risoluzione ogni volta che si condivide una foto o un video.

Ciò è stato confermato nella versione beta di WhatsApp per Android 2.24.5.6un aggiornamento della piattaforma è ora disponibile per il download all'indirizzo Google Play Store Per gli utenti che vogliono provarlo.

Con questo avanzamento, il portale ha sviluppato uno screenshot della notifica che mostra nella sezione di configurazione quando si desidera modificare il formato di stile predefinito, in cui si afferma che “La qualità Standard utilizza meno spazio di archiviazione ed è più facile da inviare”.

Pertanto, WhatsApp indica che:La qualità HD sembra migliorema puoi utilizzare il doppio dello spazio di archiviazione per i video e cinque volte lo spazio di archiviazione per le foto.

Questo portale precisa che gli utenti che vogliono inviare un documento in qualità originale devono condividerlo come mezzo, ed è stato anche annunciato che la versione beta di WhatsApp per Android 2.23.19.3. (Io)