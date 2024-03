Concerti e spettacoli a Magdalena

La Dragdalena è stata festeggiata mercoledì scorso in un evento organizzato da Colla Cabasset accanto al bar Oz. Così, l'A Uno spazio sicuro per la comunità LGBT+ Dove si respirava gioia e non mancavano colori, musica e danze.

Questo evento, già una festa classica, viene celebrato da cinque anni. È iniziato solo con il trascinamento locale ed è cresciuto fino a diventare quello Incorporare artisti di diversa provenienza nello spettacolo. Quest'anno hanno partecipato corridori provenienti da Albacete, Buriana e altre città. Inoltre, il poster mostrava un'artista emergente, Kelly Roller, che ha gareggiato nella competizione televisiva Drag Race ed è venuta a Castillo per far parte della parata che riempiva la strada. Insieme a lei hanno partecipato anche Karmele e Lydia DJ, che si sono esibite oltre a fare il DJ. Artisti drag locali come Robo Tacones, Eco Delantro, Lledomina e Blanca Holepunch facevano parte della formazione.

Paw Oviole, uno dei promotori delle celebrazioni di Oz, ha considerato l'importanza del donare Visione per la società Ora “questa arte non è solo drag racing” e anno dopo anno riceve una grande accoglienza da parte del pubblico.

Visione

Il promotore ha commentato l'importanza di avere uno spazio sicuro per la comunità LGTB+ a Magdalena, sottolineando che è L'unico scenario La città dà visibilità a queste persone durante le feste.

Ogni anno il Teatro Colla Cabasset diventa uno spazio per dare voce alle persone LGTB+. Inoltre, diventa un luogo sicuro senza discriminazioni Non ci sono pregiudizi basati sul genere o sull’orientamento sessuale.

Per tutta la settimana, Cola A Programmazione con offerteE spettacoli e dj per pubblici diversi.

Oltre all'evento tanto atteso mercoledì scorso, ci sono stati molti altri eventi Date previste durante le vacanze Che ha invitato un pubblico eterogeneo a goderselo. La programmazione è continuata venerdì con il Queer Fest Party, e nel pomeriggio si sono esibiti altri artisti drag di Castello come Laia Cassalla, Marcus Massalami, Eco Delantro e Laniña Delantro. Hanno apprezzato anche il DJ set di Xixi.

Durante tutte le vacanze, questo gruppo, insieme a Pub Oz, offre un programma con Tratto gayCon l’obiettivo di creare uno spazio per la libertà di espressione. Inoltre portano sul palco anche gruppi giovanili locali, come Ortopedia Técnica, che si è esibita l'anno scorso e ha ripetuto questa versione con il gruppo Loretta's. E quindi facevano parte dei programmi di varietà di questa settimana.