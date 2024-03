Nintendo annuncia le date di uscita di Paper Mario: The Millennial Door e Luigi's Mansion 2 HD

Oggi è un giorno molto speciale per i fan di Nintendo in particolare e per quelli di noi che amano i videogiochi in generale perché oggi Il 10 marzouna giornata dedicata al famoso personaggio di Super Mario, che esiste da quasi 40 anni.

Per celebrare la giornata, Nintendo ha voluto condividere le buone notizie sul futuro di Mario in un video con protagonista il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, che è partito dall'inizio annunciando un nuovo film sull'idraulico italiano su cui Studio Illumination lavorerà ancora una volta. Sarà lui il responsabile del film che uscirà sul grande schermo nel 2023.

In occasione di questa celebrazione Nintendo ha anche condiviso la data di uscita Di due prossimi videogiochi per Nintendo Switch a partire da Paper Mario: Porta del Millennio Quale Arriverà su Nintendo Switch il 23 maggio 2024 Tantissimi potranno scoprire uno dei classici del Nintendo GameCube grazie a questa nuova versione.

D'altronde anche questo è stato rivelato La villa di Luigi 2 HDrimasterizzando questa versione finora esclusiva del 3DS, Arriverà su Switch il 27 giugno 2024.

Vuoi di più Mario? Tre classici giochi per Game Boy stanno arrivando su Nintendo Switch Online

Ma oltre a tutto questo bisogna aggiungere un ultimo annuncio, ovvero l'arrivo Tre classici videogiochi di Super Mario Per Nintendo Switch Online. Queste sono tre puntate per Game Boy (una per il gioco Classic e due per Game Boy Color): Dottor Mario, Mario Golf E mariotennis Che sarà disponibile a partire dal 12 marzo.