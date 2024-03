WSTHA rivela le categorie di premi prima della cerimonia in Belize

I WSTHA World Sustainable Travel and Hospitality Awards hanno rivelato 21 categorie per il suo programma globale inaugurale.

L’obiettivo è riconoscere e condividere le storie di persone e organizzazioni che stanno dando un contributo significativo ai viaggi e al turismo sostenibili.

Le categorie sono state selezionate da un comitato consultivo di 11 leader dei viaggi e del turismo sostenibili per riflettere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e il Net Positive Framework per persone, pianeta, luogo, prosperità e partenariati.

Le categorie spaziano dal risparmio energetico, all'efficienza energetica e all'impegno della comunità, all'istruzione e ai leader di domani. Tre categorie saranno aperte a individui e organizzazioni con sede in Belize. Le candidature globali per i premi apriranno dal 18 marzo.

L'annuncio è stato fatto all'ITB di Berlino da Ivan Tillett, direttore del turismo presso il Belize Tourism Board, la destinazione ufficiale che ospita il gala inaugurale del WSTHA, che si svolgerà il 27 settembre 2024.

Justin Cook, vicepresidente esecutivo di WSTHAHa sottolineato: “Si dice spesso che non ereditiamo la terra dai nostri antenati, ma piuttosto la prendiamo in prestito dai nostri figli”. Con l'aiuto del nostro straordinario comitato consultivo, speriamo che queste categorie riflettano l'ampiezza e la profondità del settore dei viaggi e dell'ospitalità sostenibile, permettendoci di riconoscere e raccontare le storie di coloro che lavorano per accelerare il cambiamento e avere un impatto sostenibile sul nostro pianeta per il futuro. mondo. prossima generazione.' .

In qualità di destinazione ufficiale ospitante della WSTHA 2024, il Belize ha al centro il turismo responsabile e sviluppa progetti che incoraggiano i viaggiatori a interagire con le sue foreste pluviali, le barriere coralline e la sua cultura unica in modo sostenibile.

Ciò include lo sviluppo di iniziative sostenibili, come la creazione di gruppi turistici comunitari che sostengano le comunità indigene.

Il Belize è anche noto a livello internazionale per la conservazione del sito patrimonio mondiale dell'UNESCO, la barriera corallina del Belize, la seconda barriera corallina più grande del mondo e che ospita centinaia di specie di coralli e pesci.

“L'Advisory Board, WSTHA e Belize stanno lavorando insieme per garantire che le categorie riconoscano, celebrino e mostrino le storie di organizzazioni e individui che stanno compiendo passi importanti nel viaggio e nel turismo sostenibili”, aggiunge Anthony Mahler, ministro del turismo del Belize. Le 21 categorie sono di ampia portata e includono anche tre categorie aperte alle candidature del Belize, tra cui patrimonio culturale, conservazione marina e impegno della comunità, tre aree in cui il Belize è al centro del nostro modello turistico e all’avanguardia.

Il programma WSTHA è gestito in collaborazione con la Sustainable Hospitality Alliance e il CEO Glenn Mandziuk ricopre anche il ruolo di vicepresidente del comitato consultivo WSTHA.

“In un’epoca in cui la sostenibilità non è più solo un’opzione ma una necessità, è essenziale evidenziare e celebrare iniziative e risultati eccezionali nel nostro settore”, ha commentato Glenn Mandziuk, CEO della Sustainable Hospitality Alliance.

Le categorie di premi annunciate riflettono gli elementi fondamentali del nostro quadro Net Positive, onorando coloro che stanno avendo un impatto significativo e guidando il cambiamento nei viaggi e nel turismo sostenibili. In qualità di vicepresidente del comitato consultivo WSTHA, sono onorato di collaborare con leader del settore e non vedo l'ora di condividere risultati che raccontano storie importanti di progresso sostenibile.

In un'altra prima mondiale per i premi, le candidature saranno esaminate ed esaminate da studenti di economia sostenibile della Nova School of Business and Economics di Lisbona.

“Sono lieto che gli studenti della Nova School of Business and Economics possano sostenere questi premi”, afferma Graham Miller, professore di Business sostenibile presso la Nova School of Business and Economics. “Coinvolgere i futuri leader nell'esame delle candidature dei leader attuali è un'eccellente esempio di collaborazione intergenerazionale e di espansione della diversità nel modo in cui vengono prese le decisioni”.

Il comitato consultivo WSTHA è composto da autorità, accademici e dignitari di spicco nella promozione dell'ospitalità netta positiva.

I membri includono Chris Empsen, World Travel and Tourism Council; Susan Hopper, Capitolo Zero; Juha Järvinen, Vergine dell'Atlantico; Patricio Azcarate Díaz de Losada, Istituto per il Turismo Responsabile; Fran Brasseau, Consiglio internazionale degli hotel, dei ristoranti e della formazione aziendale; Onesto. Anthony Mahler, Belize; Prof. Dr. Willy Legrand, Università Internazionale di Scienze Applicate IU Germania; Isabel Novoa, Organizzazione Internazionale per il Turismo Sociale; il professor Graham Miller, Nova School of Business and Economics, Lisbona; Xenia zu Hohenlohe, Iniziativa per i mercati sostenibili.

