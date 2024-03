Il diritto di riparare gli elettrodomestici in luogo protetto

Le nostre abitudini di consumo hanno un impatto significativo sull’ambiente, per questo sono cruciali quelle normative che mirano, ad esempio, a prolungare la vita utile dei nostri dispositivi, riducendo così il consumo di materie prime e la generazione di rifiuti. Questa sarà la storia di copertina “spazio protetto” che è stato rilasciato Domenica 10 marzo, sul Canal Sur.

Il diritto alla riparazione

Nell’Unione Europea, i produttori di elettrodomestici e dispositivi elettronici, come computer o telefoni cellulari, dovranno garantire, in modo semplice ed economico, che questi articoli vengano riparati, evitando che anche un piccolo malfunzionamento ci costringa a buttarli via. e acquistarli di nuovo. Sono in preparazione una serie di norme per garantire il diritto del consumatore alla riparazione. Intendono costringere marchi di prodotti come frigoriferi, lavatrici o telefoni cellulari a facilitare le riparazioni e sostituire i pezzi di ricambio a prezzi accessibili. La riforma evita gli sprechi, fa risparmiare energia, inquinamento e materie prime per nuovi prodotti e riduce persino la dipendenza dai paesi terzi.

Uccelli di Albufeira de Adra

Il programma accompagna gli specialisti che realizzano l'inanellamento scientifico degli uccelli ad Albuferas de Adra, Almería, dove sono state censite quasi 200 specie diverse. Questa zona della costa di Almeria è un'oasi di biodiversità circondata da serre. Un'area naturale dove abbondano gli uccelli e funge da osservatorio sensibile per il cambiamento globale. L’agricoltura intensiva sotto la plastica che circonda i laghi influisce su questi cambiamenti. Un rapporto preparato da undici scienziati delle università di Malaga, Granada e Almeria ha evidenziato soprattutto lo stato di conservazione del nuovo lago. Gran parte della massa d’acqua non è più dolce, ma è diventata salata.

Montagne al femminile

Il programma si reca nella Sierra de Huelva per incontrare Raquel, guida alpina, professione in cui non sono molte le donne. Raquel è nata a Jaén, ma l'abbiamo accompagnata nella visita della Sierra de Huelva. È una delle poche donne che lavorano come guide alpine, appena 6 uomini su 100 lo fanno. Attraverso la storia di Raquel, abbiamo voluto unirci alla celebrazione dell'8 marzo, per mettere in risalto le donne legate alla conservazione e alla conoscenza del nostro patrimonio naturale.

Data di trasmissione: domenica 10 marzo, alle 11:00, su Canal Sur Televisión.