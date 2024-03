Come utilizzare WhatsApp Web senza scansionare un codice QR

WhatsApp È diventato uno strumento indispensabile nella comunicazione quotidiana per milioni di persone in tutto il mondo. Sia su Android, iPhone, MacOS o Windows, la possibilità di sincronizzare le conversazioni su più dispositivi è un enorme vantaggio, soprattutto in ambito professionale.

Tuttavia, sorge un problema quando è necessario accedere WhatsApp web e si verificano problemi con la scansione di un file QR Code. In linea di principio, scansione QR Code Creato da WhatsApp Il web con la tua fotocamera telefono Il funzionamento del telefono cellulare dovrebbe essere semplice. Tuttavia, ci sono momenti in cui la fotocamera non funziona correttamente o si verifica un altro problema tecnico. Ma non preoccuparti, c'è una soluzione per accedere WhatsApp web senza dover eseguire la scansione QR Code.

WhatsApp ti consente di accedere alla sua versione web senza dover scansionare un codice QR. (Foto: Archivio MDZ)

Come connettersi a WhatsApp Web senza codice QR:

Con questi semplici passaggi sarai in grado di raggiungere WhatsApp web senza dover eseguire la scansione QR Code:

Si apre WhatsApp in te telefono Cellulare e vai a WhatsApp Il Web nel browser del tuo PC o Mac tramite connessione Ufficiale.

in te Cellulare e vai a Il Web nel browser del tuo PC o Mac tramite connessione Ufficiale. Perché non puoi cancellare QR Code fare clic sul collegamento “Link al n telefono “.

fare clic sul collegamento “Link al n “. Verrai reindirizzato a una nuova pagina in cui dovrai inserire un numero telefono associato al tuo account WhatsApp . Fare clic su {Avanti.”

associato al tuo account . Fare clic su {Avanti.” Ora vedrai un codice alfanumerico sullo schermo. È necessario inserire questo codice nell'applicazione WhatsApp Da te telefono In movimento.

Da te In movimento. Nell'applicazione WhatsApp vai su Impostazioni (o Impostazioni) > Dispositivi associati > Associa un dispositivo > Associa con numero di telefono. telefono .

vai su Impostazioni (o Impostazioni) > Dispositivi associati > Associa un dispositivo > Associa con numero di telefono. . Inserisci il codice alfanumerico che appare sul sito WhatsApp Ragnatela.

Se tutto va bene, sarai loggato. WhatsApp Web senza utilizzare la fotocamera telefono In movimento.