La Cina coltivava lattuga e pomodori a bordo di una stazione spaziale

Shenzhou-16 è decollato verso la stazione spaziale cinese il 23 marzo. Efi/EPA/Alex Plavowski Foto: EFE – Alex Blavevskij

L’equipaggio cinese a bordo della navicella spaziale Shenzhou-16 ha raggiunto un risultato importante: coltivare con successo verdure, come lattuga e pomodori, sulla stazione spaziale Tiangong.

Tiangong, conosciuta anche come China Space Station (CSS), è la terza stazione spaziale della China National Space Administration (CNSA) in orbita terrestre bassa, da 340 a 450 chilometri sopra la sua superficie.

Dopo sei mesi di lavoro, gli astronauti Jing Haiping, Zhou Yangzhou e Gui Haichao sono tornati sulla Terra e hanno dimostrato di aver effettivamente ottenuto verdure coltivandole in un ambiente a bassa gravità.

Per fare ciò, la stazione spaziale è dotata di due sistemi appositamente progettati per la coltivazione di ortaggi. Il primo è stato lanciato alla fine di giugno e ha permesso di raccogliere quattro lotti di lattuga. La seconda è stata attivata a metà agosto e ha consentito la coltivazione di pomodori e cipolle verdi.

Questo non è stato il primo tentativo della stazione cinese di produrre cibo nello spazio. Infatti, nelle missioni precedenti, note come Shenzhou-11 e Shenzhou-14, rispettivamente nel 2016 e nel 2022, veniva coltivata un’ampia gamma di alimenti, come grano e riso. All’epoca questo rappresentava un traguardo importante per l’autosostenibilità nello spazio: la capacità di raccogliere frutta e verdura lontano dalla Terra.

Yang Renzi, ricercatore presso il Centro cinese di ricerca e addestramento degli astronauti, ha affermato che finora è stato osservato che la crescita di lattuga e pomodori a Tiangong è “sostanzialmente simile” a ciò che accadrebbe sul nostro pianeta. “In futuro punteremo su un’agricoltura rapida e su larga scala”, ha detto Renzi.

La missione Shenzhou-16 è stata lanciata nel marzo 2023 ed è atterrata sulla Terra il 1° novembre. I tre astronauti sono arrivati ​​nella regione autonoma cinese della Mongolia Interna. “La nostra missione è andata bene”, ha detto Gui Haichao. “Sono molto felice di averlo completato con successo.”

