WhatsApp sta già testando l’accesso alla posta elettronica

WhatsApp È qui per restare, poiché è l’app di messaggistica più popolare in circolazione con milioni di utenti. Un modo semplice e veloce per comunicare con i nostri contatti tramite SMS, messaggi vocali, chiamate dirette e tutti i tipi di file multimediali. Sembra tutto perfetto, ma c’è qualcosa che ha sempre rappresentato un problema per alcune persone (quelle che utilizzano la versione beta 2.23.24.10): – Impegno ad associare un numero telefonico e impegno ad appoggiarsi al cellulare per utilizzare l’applicazione sul computer.

Se sei tu, allora sei fortunato perché le cose stanno per cambiare. In effetti, per alcuni utenti è già cambiato, perché WhatSapp sta già testando la sua nuova funzione: la registrazione via email come unico requisito per l’utilizzo dell’app. Al momento è disponibile solo per un piccolo gruppo di persone, ma è ovvio che presto raggiungerà il mondo intero.

Una volta che l’opzione è disponibile, inserisci semplicemente le impostazioni dell’app, seleziona i tre punti nell’angolo in alto a destra ed entra nella sezione “Account”, dove vedrai l’opzione per registrare la tua email. Dovrai quindi copiare il codice ricevuto via email per inserirlo nell’app e completare il processo. Da quel momento in poi potrai, ad esempio, utilizzare WhatsApp sul tuo computer senza dover effettuare il login sul tuo cellulare.

Naturalmente vale la pena tenere a mente una cosa: questa nuova funzionalità può essere utilizzata solo se ad un certo punto hai collegato un numero di telefono durante la creazione dell’account. Questo è dicendo, È necessario avere un account WhatSapp creato nel solito modo.

