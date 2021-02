LAMEZIA TERME – Incidente stradale questa mattina, in via XX Settembre all’altezza dell’incrocio con via Misiani. Il sinistro ha coinvolto due auto, una Hyundai Santa fe e una Ford Mondeo. A seguito dello scontro, la Hyundai si è ribaltata su un fianco. Ferita la conducente della vettura che è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118. Sul posto anche la Polizia Locale per tutti i rilievi del caso.